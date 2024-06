¿Cuáles son los reparos de los maestros a la reforma a la educación?

A 6 días para acabar esta legislatura, la reforma a la educación está en vilo por reparos de los maestros al proyecto. El Gobierno nacional advirtió que no retirará la iniciativa.

Un corto parágrafo del artículo 39 de la enmienda de la reforma a la educación tiene pendiendo a un hilo el proyecto y a cinco millones de niños sin clases por el paro de maestros, quienes salieron a las calles en varias ciudades de Colombia.

El parágrafo establece que los resultados que tengan los estudiantes en las pruebas de Estado servirán como criterio de evaluación de los docentes.

Sandra Jaimes, maestra y senadora del Pacto Histórico, manifestó su descontento a la ministra de Educación, Aurora Vergara, y le pidió que retire el proyecto.

“Un niño que no tiene las condiciones económicas no rinde igual que otro que las tiene. Los maestros no van a ser el conejillo de indias para decir que la calidad de la educación se mide con unas pruebas que no se sabe ni quién las hace”, dijo la senadora.

La ministra defendió el trabajo adelantado en la enmienda y dijo que el proyecto no será retirado.

“En función al capítulo número 5, sobre los procesos de evaluación, establezcamos un acuerdo. Tenemos dos artículos, el que está en la enmienda y el artículo que está en la proposición de Fecode”, mencionó la ministra de Educación.

A la evaluación docente se suman otros dos reparos principales: que la financiación de la educación superior no sea prioritariamente pública y que se establezca la educación terciaria como derecho fundamental, que consiste en promover la formación técnica y tecnológica, haciéndola igual de válida a la educación superior.

La reforma a la educación está contra las cuerdas en materia de tiempos, ya que la próxima semana las plenarias del Senado se destinarán a algunos debates de control político y a conciliaciones pendientes.

