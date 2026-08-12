Gobierno de Colombia decreta tres días de duelo nacional por personas que murieron en el terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes golpeó varias partes del país y deja cientos de muertos -al menos 190, según el Ejecutivo, aunque autoridades regionales suben esa cifra a 240-, informó este miércoles el Gobierno. "El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto expedido por la Presidencia. Por esa razón, durante tres días, a partir de hoy, "se izará el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, agrega el decreto.

Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia", hechos que además "entristecen a todo un país".

El terremoto, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 a.m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, en las regiones del suroeste y el centro de Colombia.



Según cifras divulgadas el martes por De la Espriella, el terremoto deja por el momento al menos 181 personas fallecidas, pero datos de autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos, mientras sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros principalmente en las ciudades de Cali y Pereira, donde se desplomaron decenas de edificios.



Socorristas y voluntarios trabajaban sin descanso este miércoles en Colombia en busca de señales de vida entre los escombros. El hallazgo de Daniela Largo, de 32 años, extraída entre las ruinas con vida en la noche en medio de aplausos y vítores, insufló ánimos a la desesperada búsqueda de sobrevivientes. A casi 48 horas del sismo de magnitud 7,4 que causó destrucción en las principales ciudades del occidente de Colombia, equipos de emergencia trabajan con grúas, perros y maquinaria. Los voluntarios forman cadenas humanas para retirar los escombros a mano. Los expertos consideran que la ventana crítica para salvar vidas se cierra a las 72 horas.

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EFE y AFP