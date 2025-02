Pico y placa en Barranquilla: así será la movilidad durante las fechas del Carnaval 2025

El Carnaval de Barranquilla es uno de los eventos más esperados del año, atrayendo a miles de turistas y residentes a las calles de la ciudad. Sin embargo, con la gran afluencia de personas, la movilidad se convierte en un desafío. Para enfrentar este reto, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial ha anunciado la implementación de medidas de pico y placa que estarán vigentes desde el 17 de febrero hasta el 6 de marzo de 2025.

Estas restricciones buscan reducir el tráfico en las principales arterias de la ciudad, especialmente en la Vía 40, donde se llevarán a cabo los desfiles y eventos más importantes del Carnaval. Aproximadamente el 40% de los vehículos particulares dejarán de circular durante las horas pico, lo que permitirá una mejor organización y seguridad para todos los asistentes.

La medida de pico y placa se aplicará en la Vía 40, entre la calle 85 y la carrera 67B, en dos franjas horarias: de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Durante estos periodos, los vehículos con placas terminadas en ciertos dígitos no podrán transitar por esta vía.

La medida del pico y placa se aplicará nuevamente del 4 al 6 de marzo para el desmonte de los palcos. - Alcaldía de Barranquilla

Pico y placa Barranquilla: calendario por montaje de palco del Carnaval

Lunes 17 de febrero: placas terminadas en 1, 2, 3, 4

placas terminadas en 1, 2, 3, 4 Martes 18 de febrero: placas terminadas en 5, 6, 7, 8

placas terminadas en 5, 6, 7, 8 Miércoles 19 de febrero: placas terminadas en 9, 0, 1, 2

placas terminadas en 9, 0, 1, 2 Jueves 20 de febrero: placas terminadas en 3, 4, 5, 6

placas terminadas en 3, 4, 5, 6 Viernes 21 de febrero: placas terminadas en 7, 8, 9, 0

placas terminadas en 7, 8, 9, 0 Lunes 24 de febrero: placas terminadas en 1, 2, 3, 4

placas terminadas en 1, 2, 3, 4 Martes 25 de febrero: placas terminadas en 5, 6, 7, 8

placas terminadas en 5, 6, 7, 8 Miércoles 26 de febrero: placas terminadas en 9, 0, 1, 2

placas terminadas en 9, 0, 1, 2 Jueves 27 de febrero: placas terminadas en 3, 4, 5, 6

placas terminadas en 3, 4, 5, 6 Viernes 28 de febrero: placas terminadas en 7, 8, 9, 0

Luego se aplicará nuevamente del 4 al 6 de marzo para el desmonte de los palcos, quedando de la siguiente manera:



Martes 4 de marzo: placas terminadas en 1, 2, 3, 4

placas terminadas en 1, 2, 3, 4 Miércoles 5 de marzo: placas terminadas en 5, 6, 7, 8

placas terminadas en 5, 6, 7, 8 Jueves 6 de marzo: placas terminadas en 9, 0, 1, 2

Alternativas de movilidad durante el Carnaval de Barranquilla

Para facilitar la movilidad durante el Carnaval, se implementarán varias medidas adicionales. Entre ellas, se habilitará un contraflujo en la Vía 40 entre la calle 82 y la carrera 67B, permitiendo el tránsito en doble sentido. Además, se cambiará temporalmente el sentido vial de la calle 79, que pasará de ser de único sentido a doble sentido entre las carreras 74 y 78.

La Secretaría de Tránsito también contará con el apoyo de auxiliares de tránsito y orientadores de movilidad en las intersecciones clave para garantizar el paso seguro de peatones y vehículos. Estas medidas buscan minimizar el impacto de las restricciones y asegurar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar del Carnaval sin mayores inconvenientes.

"Para evitar demoras en los desplazamientos, invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas y a programar sus recorridos con anticipación. Es importante estar atentos mientras nos adaptamos a los cambios. Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, trabajaremos y estaremos alertas ante cualquier novedad. Recordamos a los conductores que estas medidas se implementan para garantizar una movilidad fluida y evitar contratiempos en la zona durante las actividades previas al Carnaval", afirmó Eucaris Navarro Manzur, secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.



¿Cuándo inicia el Carnaval de Barranquilla?

El Carnaval de Barranquilla 2025 se divide en dos programas: los precarnavales y el carnaval. Los precarnavales comenzaron el 18 de enero con la tradicional Lectura del Bando, dando inicio a una serie de eventos culturales y festivos que culminarán el 4 de marzo. Este periodo festivo incluye desfiles, conciertos y actividades que celebran la rica herencia cultural de la ciudad.

Los precarnavales son el preludio perfecto para el Carnaval, con una serie de eventos que preparan a la ciudad para la gran celebración que va desde el 1 al 4 de marzo. - Instagram @carnavalbaq