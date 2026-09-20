Trasladan a Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, a cárcel de Cali por orden del presidente

El exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, luego de permanecer recluido en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía. El procedimiento se realizó durante la noche del sábado 19 de septiembre, después de que el exmandatario fuera llevado previamente a un centro asistencial tras presentar una descompensación.



El traslado fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró a través de su cuenta de X que había ordenado personalmente que Abadía fuera llevado a un establecimiento penitenciario. Según el mandatario, el exgobernador se encontraba en la Escuela de Carabineros de Cali cumpliendo una condena de 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción.

De acuerdo con el reporte suministrado, Abadía fue trasladado inicialmente a una clínica después de presentar una descompensación en la Escuela de Carabineros, luego de ser informado sobre su traslado. Posteriormente, a las 11:30 p.m., fue llevado a la cárcel de Villahermosa.

Junto al video publicado en X, De la Espriella cuestionó las condiciones en las que Abadía permanecía recluido y aseguró que desde el pabellón especial continuaba teniendo participación en asuntos políticos y administrativos. “Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos”, afirmó el presidente.



El mandatario también se refirió al episodio de salud que llevó al exgobernador a una clínica. De la Espriella sostuvo que Abadía “simuló un episodio cardíaco” y aseguró que posteriormente dio la instrucción para que fuera retirado del centro asistencial y trasladado a la cárcel de Villahermosa. “Ordené personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”, afirmó. El reporte sobre el traslado señala que Abadía sí fue llevado a un centro asistencial después de presentar una descompensación.



¿Por qué fue condenado Juan Carlos Abadía?

La Corte Suprema de Justicia condenó en febrero de 2024 a Juan Carlos Abadía a 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. El alto tribunal también negó la ejecución condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que dispuso su privación inmediata de la libertad.

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Según la Corte, el proceso estuvo relacionado con un convenio de cooperación firmado en 2010 para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares de 10 municipios del Valle del Cauca. El convenio tenía un valor de $1.072 millones. La Sala Especial de Primera Instancia determinó que durante la contratación se incumplieron requisitos legales y que se utilizó una modalidad contractual que permitió evitar una licitación pública.

La sentencia estableció además que, mediante las operaciones realizadas alrededor del contrato, terceros se apropiaron de $817.482.400, de acuerdo con lo señalado por la Corte Suprema. El presidente De la Espriella cerró su mensaje sobre el traslado señalando: “En la Patria Milagro nadie está por encima de la ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería”.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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