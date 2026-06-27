Pico y placa en Villavicencio del 30 de junio al 3 de julio de 2026: evite infracciones

La movilidad en la ciudad de Villavicencio durante el cierre del mes de junio e inicios de julio de 2026 se regirá por las normativas de tránsito establecidas para mitigar la congestión en las zonas de mayor flujo vehicular. Durante la semana analizada, la medida de pico y placa en Villavicencio operará con total normalidad, dado que el esquema vigente no contempla modificaciones o rotaciones extraordinarias para estos días hábiles. Este sistema busca equilibrar la necesidad de desplazamiento ciudadano con la reducción del impacto ambiental y el ordenamiento del tráfico en el corazón de la capital del Meta.



¿Qué días hay pico y placa en Villavicencio?

La restricción para vehículos particulares en la capital del Meta se aplica exclusivamente de lunes a viernes, dejando libres de esta medida los fines de semana y los días festivos. Para el periodo específico que comprende la transición semestral, la rotación de placas fijas se determina de la siguiente manera: el martes 30 de junio no podrán circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 7 y 8.

Al iniciar el nuevo mes, el miércoles 1 de julio, la restricción recae sobre las placas finalizadas en 9 y 0. Posteriormente, el jueves 2 de julio, la medida aplica para los vehículos con placas que terminen en 1 y 2, mientras que el viernes 3 de julio, el turno de restricción corresponde a los números 3 y 4. Es importante resaltar que el sábado 4 de julio no habrá pico y placa, permitiendo la libre circulación de todos los automóviles particulares por la ciudad.



¿Cómo funciona el pico y placa en Villavicencio?

A diferencia de otros centros urbanos como Medellín o Ibagué, el modelo de Villavicencio no consiste en una restricción continua durante todo el día, sino que se concentra en franjas horarias estratégicas para descongestionar las vías en los momentos de mayor demanda. El funcionamiento se divide en dos periodos diarios: una franja matutina de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. y una franja vespertina de 5:00 p. m. a 8:00 p. m..

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El criterio principal para la aplicación de la norma es el último número de la placa del vehículo. Geográficamente, la restricción no abarca la totalidad del territorio municipal, sino que se limita a un polígono urbano definido, que comprende principalmente el sector del centro y las zonas identificadas con alta congestión. Esto otorga una flexibilidad notable, ya que permite que los conductores cuyos vehículos tengan restricción puedan movilizarse libremente fuera de las horas pico señaladas o transitar por vías externas y perimetrales sin infringir la normativa.



¿Qué vehículos sí pueden circular durante pico y placa en Villavicencio?

La administración municipal ha definido un conjunto de excepciones para asegurar que los servicios esenciales y la movilidad sostenible no se vean interrumpidos. Un aspecto fundamental de la normativa en 2026 es que las motocicletas no están sujetas al pico y placa, lo que les permite circular sin restricciones. Asimismo, están autorizados los vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos y socorro), así como los de seguridad y autoridades oficiales.

También gozan de libertad de tránsito los vehículos dedicados a servicios públicos domiciliarios, mensajería y medios de comunicación. En concordancia con las políticas de transporte limpio, los automóviles eléctricos o de cero emisiones están exentos de la medida. Finalmente, se permite la circulación de vehículos de carga y logística esencial, así como de aquellos que se mantengan fuera del polígono restringido o utilicen corredores habilitados como la Avenida 40 o la vía al Llano.



¿Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Villavicencio?

El incumplimiento de esta regulación conlleva sanciones severas. Para el año 2026, la sanción económica está fijada en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Se estima que el valor de esta multa se sitúa en un rango aproximado entre los $522.900 y los $711.750 pesos colombianos, dependiendo de la actualización anual del salario.



Adicionalmente a la carga económica, el conductor infractor puede enfrentarse a la inmovilización del vehículo. En tales casos, el ciudadano deberá asumir los costos logísticos derivados del servicio de grúa y el tiempo de permanencia en los patios o parqueaderos autorizados. Debido a que las autoridades realizan controles constantes en puntos estratégicos y en los accesos al polígono, el respeto a la norma es esencial para evitar gastos imprevistos y complicaciones administrativas.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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