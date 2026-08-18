Trabajadores afectados por el terremoto podrán usar sus cesantías para reparar sus viviendas

El impacto del terremoto de 7,4 ocurrido el pasado lunes, afectó a varias regiones del país como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos que ahora afrontan una emergencia que se extiende mucho más allá del rescate: viviendas inhabitables, escuelas cerradas, familias que buscan recuperar sus pertenencias y comunidades que necesitan asistencia para comenzar de nuevo. El Gobierno de Abelardo de la Espriella señaló que comienza una etapa de reconstrucción que será "dura" y costosa. En una alocución en la noche del lunes, el presidente estimó en 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción; además, anunció subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, para lo cual declaró la emergencia económica.

Ante esta situación, el Ministerio del Trabajo también anunció una serie de medidas dirigidas a trabajadores y empleadores con el propósito de facilitar la continuidad laboral, atender las dificultades familiares y evitar que la emergencia termine afectando los ingresos de quienes resultaron damnificados. La entidad publicó una circular con orientaciones para afrontar las consecuencias de la emergencia. Las disposiciones incluyen alternativas relacionadas con las jornadas laborales, permisos, licencias, vacaciones y mecanismos para apoyar a las familias que necesitan atender daños ocasionados por el movimiento telúrico. Uno de los puntos que más puede interesar a los trabajadores afectados está relacionado con las cesantías, pues el Ministerio recordó que, bajo las condiciones previstas en la legislación laboral, es posible solicitar un retiro parcial de estos recursos para la reparación o el mejoramiento de vivienda.



MinTrabajo recuerda que trabajadores pueden retirar cesantías para reparar viviendas

Las cesantías en Colombia son una prestación social que se reconoce como un ahorro anual equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Este dinero se consigna en un fondo administrado por entidades autorizadas y permanece allí hasta que el trabajador lo retire por causales permitidas, como compra de vivienda, educación o terminación del contrato laboral. En el contexto de la emergencia, el Ministerio del Trabajo incluyó entre sus orientaciones la posibilidad de realizar un retiro parcial de estas cesantías para la reparación o mejoramiento de vivienda.

"La prioridad es proteger la vida, los ingresos de las familias y la estabilidad laboral de quienes resultaron afectados por la emergencia", indicó la cartera. Tenga en cuenta que esta posibilidad está sujeta al "cumplimiento de los requisitos legales" y procedimientos establecidos para este tipo de solicitudes. Para realizar el retiro, el trabajador debe presentar la solicitud ante su fondo de cesantías con los soportes exigidos, sin que el dinero sea entregado directamente por el empleador. Posteriormente, el fondo de cesantías estudiará la solicitud y en caso de requerir otros documentos le informará al trabajador para que los complete.



¿Qué otras opciones tienen los trabajadores afectados por el terremoto?

Además del uso de las cesantías para reparación o mejoramiento de vivienda, la circular contempla diferentes alternativas que pueden ser acordadas entre trabajadores y empleadores dependiendo de las circunstancias. Una de ellas es el trabajo en casa, siempre que las funciones del cargo y las condiciones particulares permitan desarrollar las actividades laborales desde otro lugar. También se plantea la posibilidad de establecer horarios y formas de trabajo flexibles dentro de los límites establecidos por la legislación.



El Ministerio también recordó la existencia de la licencia remunerada por grave calamidad doméstica, cuando se presenten las condiciones que permiten acceder a ella. La emergencia puede generar situaciones como daños en las viviendas, dificultades para movilizarse o necesidades familiares que impidan al trabajador acudir normalmente a su puesto de trabajo. Por eso, la entidad pidió que las ausencias y los retrasos sean evaluados de manera individual y que no se conviertan automáticamente en sanciones. "Detrás de cada puesto de trabajo hay una persona y una familia. Nuestro llamado es a actuar con humanidad, solidaridad y diálogo", indicó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.



Vacaciones, permisos y anticipo de la prima

Entre las alternativas planteadas también aparecen las vacaciones causadas o anticipadas, siempre mediante el acuerdo correspondiente entre las partes. Los trabajadores y empleadores pueden igualmente acordar permisos o licencias no remuneradas. En este caso, el Ministerio enfatizó que "cada caso deberá analizarse según sus circunstancias particulares y que las medidas voluntarias deberán ser concertadas, sin desconocer los derechos mínimos de los trabajadores". Otra de las posibilidades mencionadas es el anticipo voluntario de la prima de diciembre, con previo acuerdo. La cartera también aclara que el terremoto "no es causal automática de despido ni suspensión del contrato"; además, pidió la "participación segura de empresas y trabajadores en labores de apoyo y recuperación". La circular contempla las siguientes orientaciones:



Evitar el ingreso a lugares de trabajo que puedan representar un riesgo para la vida o la integridad de los trabajadores. Implementar trabajo en casa cuando las funciones lo permitan. Establecer horarios y formas de trabajo flexibles dentro de lo permitido por la ley. Aplicar la licencia remunerada por grave calamidad doméstica cuando corresponda. Evaluar de manera individual las ausencias y retrasos, evitando sanciones automáticas. Permitir el retiro parcial de cesantías para reparación o mejoramiento de vivienda, cumpliendo los requisitos legales. Facilitar vacaciones causadas o anticipadas mediante acuerdos entre las partes. Acordar permisos o licencias no remuneradas de manera voluntaria. Considerar auxilios empresariales solidarios para trabajadores afectados. Permitir el anticipo voluntario de la prima de diciembre mediante acuerdo. Recordar que el sismo no genera automáticamente el despido ni la suspensión del contrato. Facilitar la participación segura de trabajadores y empresas en actividades de apoyo y recuperación. Garantizar la protección del Sistema de Riesgos Laborales cuando un accidente esté relacionado con el trabajo. Revisar y fortalecer los planes de prevención y atención de emergencias de las empresas. Disponer puestos móviles e inspectores itinerantes para brindar orientación en las zonas afectadas. Promover el diálogo entre trabajadores y empleadores para proteger los puestos de trabajo y avanzar en la recuperación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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