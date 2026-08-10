¿Cómo va el volcán Puracé tras el terremoto en Colombia? Autoridades entregan nuevo balance

Tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., la comunidad empezó a especular sobre el estado del volcán Puracé, que está en alerta Naranja por el incremento de emisión de gases y cenizas. El evento sísmico tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó. Recién ocurrió el sismo, en redes sociales empezó a circular información que precisamente relacionaba el fenómeno con la actividad del volcán Puracé y de toda la cadena volcánica de Coconucos.

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Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, aclaró esta información como representante en la materia dentro del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y dijo que los eventos sísmicos no tienen relación con la actividad del volcán Puracé. También indicó que el volcán y la cadena de Los Coconucos presentan una intensa desgasificación, que se ha concentrado principalmente en el cráter del Puracé. En ese punto se han observado emisiones esporádicas de cenizas, que ya han alcanzado hasta los 700 metros de altura máxima.

“Es importante recordar que el sismo ocurrido el día de hoy no tiene relación alguna con la actividad del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos. Cualquier cambio en la actividad del volcán será informado oportunamente a través de los boletines diarios y los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano”.



Desde que se decretó la alerta Naranja sobre esta formación, que está en el departamento de Nariño y colinda con centros poblados, el SGC ha emitido boletines diarios para mantener al tanto a la comunidad en general sobre cómo avanza el estado de la cadena de volcanes.



En el reporte previo del 9 de agosto, la entidad reportó que en las pasadas 24 horas se registraron tres emisiones de ceniza que alcanzaron una altura máxima de 300 metros. En el informe también se detalla la persistencia de emisiones de gases que van por encima del promedio conocido, específicamente se refiere a los valores del flujo del dióxido de azufre y el dióxido de carbono. Por lo demás, no hay registro de anomalías térmicas en el fondo del cráter.

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María Paula Rodríguez Rozo

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