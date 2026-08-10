Graves daños en los hospitales Universitario del Valle y San Antonio de Roldanillo tras el terremoto

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto continúa impactando la red hospitalaria del Valle del Cauca. Dos de las instituciones de salud más importantes del departamento reportaron graves afectaciones en su infraestructura y activaron planes de contingencia para garantizar la atención de los pacientes.

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El panorama más complejo se registró en el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García", en Cali, mientras que el Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo informó daños estructurales de gran consideración que obligaron a restringir buena parte de sus servicios.

Hospital Universitario del Valle declara alerta roja

A través de un comunicado, el Hospital Universitario del Valle informó que el terremoto dejó afectaciones en aproximadamente el 30 % de su infraestructura, algunas de ellas de consideración, mientras que cerca del 70 % presenta agrietamientos que obligaron a activar los protocolos de gestión del riesgo.



La institución explicó que, como medida preventiva, puso en marcha un plan de contingencia para proteger a pacientes y trabajadores. Según el reporte oficial, la totalidad de los pacientes que permanecían en las áreas afectadas fue evacuada con apoyo de otras instituciones.



Como parte de ese plan, el hospital habilitó un área de expansión en los jardines de la institución para recibir a los pacientes evacuados.

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El comunicado también señala que 30 pacientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 90 fueron trasladados y ubicados en el CDU de la Universidad del Valle. Una vez culminen las verificaciones técnicas de las zonas seguras, la institución prevé el reingreso gradual de los pacientes.

Debido a la emergencia, el Hospital Universitario del Valle informó que concentrará temporalmente toda su capacidad operativa en la atención de los pacientes que ya se encontraban hospitalizados al momento del sismo.

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Por esta razón, anunció que durante este lunes no recibirá pacientes con trauma ni personas que requieran hospitalización.

Aunque el servicio de urgencias permanece habilitado, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para acudir únicamente en casos estrictamente necesarios mientras se estabiliza la capacidad de atención.

En declaraciones entregadas durante la jornada, Irne Torres, director del Hospital Universitario del Valle describió la dimensión de la emergencia que enfrenta el centro asistencial.

"Estamos haciendo el cálculo de los posibles fallecidos con esta situación en el hospital y queremos hacer un llamado a la comunidad y a las demás instituciones de socorro que no traigan pacientes al hospital en este momento porque tenemos un drama propio como con los pacientes acá al interior del hospital y no tendríamos cómo responder. Estamos en alerta roja. No podemos atender pacientes en estos momentos externamente. No tenemos cómo apoyar la crisis de traumas en la ciudad porque tenemos un drama propio como hospital", explicó.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

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Hospital de Roldanillo reporta daños estructurales

La emergencia también afecta al Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, que emitió un comunicado urgente tras evaluar preliminarmente los efectos del terremoto.

La institución informó que presenta daños estructurales de gran consideración y que varias de sus áreas quedaron prácticamente inhabilitadas.

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Entre los servicios afectados se encuentran administración, consulta externa, odontología, central de citas, vacunación y hospitalización, siendo esta última una de las áreas más sensibles para la atención de los pacientes.

El hospital precisó que, por el momento, urgencias y los quirófanos permanecen disponibles, aunque continúan bajo verificación por parte de los organismos competentes para determinar si existen condiciones de seguridad que permitan mantener la prestación del servicio.

Asimismo, pidió a la comunidad mantenerse atenta únicamente a los comunicados oficiales, evitar acercarse a las zonas afectadas y abstenerse de difundir información no confirmada.

Finalmente, el Hospital San Antonio de Roldanillo hizo un llamado a la Gobernación del Valle del Cauca, al Gobierno nacional y a las entidades del sector salud para brindar apoyo inmediato, al señalar que la institución es fundamental para la atención de miles de usuarios y requiere recursos y soluciones urgentes para continuar prestando sus servicios en medio de la emergencia.

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