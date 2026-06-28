¡Pilas! Así funcionará el pico y placa en Bucaramanga del 29 de junio al 5 de julio de 2026

Los conductores de Bucaramanga deberán estar atentos a la programación del pico y placa durante la semana comprendida entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2026. Debido a que el lunes 29 de junio es festivo, la restricción habitual para los días hábiles comenzará a aplicarse desde el martes, mientras que el sábado 4 de julio también habrá una programación específica para la circulación de vehículos.



La medida, establecida mediante la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, continúa vigente para el periodo comprendido entre el 6 de abril y el 4 de julio de 2026 y busca contribuir a una mejor movilidad en la capital santandereana.

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El lunes festivo no habrá restricción habitual

La semana iniciará con un día festivo, por lo que la programación habitual del pico y placa para los días laborales no se aplicará durante el lunes 29 de junio.

A partir del martes se retomará el esquema establecido por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para los días hábiles durante este primer semestre del año.



Así funcionará el pico y placa entre semana

Desde el martes 30 de junio hasta el viernes 3 de julio, la restricción por último dígito de la placa será la siguiente:



Martes 30 de junio: restricción para vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

Miércoles 1 de julio: no podrán circular los vehículos con placas finalizadas en 3 y 4.

Jueves 2 de julio: la medida aplicará para las placas terminadas en 5 y 6.

Viernes 3 de julio: tendrán restricción los vehículos con placas finalizadas en 7 y 8.

Durante estos días, el pico y placa estará vigente entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.



La programación también contempla una jornada de restricción para el sábado 4 de julio. Ese día, el pico y placa estará vigente entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, y aplicará para los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2.

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La restricción cobija a los vehículos de servicio particular y público, además de los oficiales, diplomáticos, consulares y aquellos con matrícula extranjera o de importación temporal.

La normativa establece como excepción el servicio público individual tipo taxi, que no hace parte de este esquema de pico y placa.

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Recomendaciones para los conductores

Las autoridades de tránsito recomiendan a los ciudadanos revisar previamente la programación correspondiente antes de iniciar sus recorridos y planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta los horarios de la restricción.

Conocer los días y horarios de aplicación del pico y placa permitirá a los conductores organizar mejor sus viajes durante el cierre de junio y el inicio de julio, además de contribuir al cumplimiento de la medida establecida para mejorar la movilidad en Bucaramanga.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co