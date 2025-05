Pista del aeropuerto de Rionegro tendrá cierres: hasta cuándo y cómo podría verse afectado

Durante catorce días consecutivos, la pista del aeropuertointernacional José María Córdova de Rionegro entrará en mantenimiento. Las intervenciones fueron programadas entre el 20 de mayo y el 4 de junio, y contemplan actividades técnicas para garantizar la operación segura de aeronaves en la principal terminal aérea del departamento de Antioquia. La concesión Airplan, encargada de la operación, liderará las acciones junto con un equipo de trabajo conformado por 60 personas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La planificación fue coordinada con la Aeronáutica Civil y las aerolíneas, quefueron informadas con más de seis meses de antelación sobre el cronograma. El propósito de estos trabajos es minimizar las afectaciones operativas y mantener los niveles de servicio requeridos ante el crecimiento continuo del tráfico aéreo. Los usuarios que tengan vuelos en esas fechas deben verificar con sus aerolíneas la reprogramación o ajustes necesarios.

Los trabajos incluyen la limpieza de excesos de caucho sobre 9.600 metros cuadrados de pista, el sellado de 34.596 metros de fisuras, la rehabilitación de 155 metros cúbicos de pavimento, la reinstalación de redes eléctricas y el repinte de las señales de la pista. Las tareas están organizadas en franjas horarias específicas que permitirán continuar con parte de la operación aérea durante el resto del día.

Mantenimiento nocturno en pista del aeropuerto José María Córdova: fechas, horarios y recomendaciones - Aeropuerto José María Córdova

Publicidad

Fechas, horarios y tareas previstas para la intervención

El cronograma de mantenimiento contempla franjas nocturnas en las que se interrumpirá la operación para realizar los trabajos. Entre el 20 y el 24 de mayo, los cierres serán desde las 00:30 a.m. hasta las 5:30 a.m. cada día. El sábado 24, el cierre se extenderá desde las 10:30 p.m. hasta las 5:30 a.m. del domingo 25. Posteriormente, del 26 al 31 de mayo, las intervenciones continuarán con el mismo horario nocturno. El último cierre está programado para el 31 de mayo desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio.

Los trabajos tienen como objetivo mantener la infraestructura en condiciones óptimas, especialmente ante el aumento constante del tráfico aéreo nacional e internacional. La rehabilitación del pavimento y el mantenimiento de los sistemas eléctricos de la pista buscan prevenir incidentes y garantizar la seguridad en las operaciones de aterrizaje y despegue.

Publicidad

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) respalda este tipo de intervenciones como parte de su estrategia para fortalecer la conectividad aérea, el desarrollo económico y el turismo. La entidad promueve la articulación entre actores del sector público y privado para responder a la demanda creciente del transporte aéreo en el país.

Cierres nocturnos en el aeropuerto José María Córdova por mantenimiento de pista - Aeropuerto José María Córdova

Recomendaciones para usuarios y operadores

Ante la programación de estos cierres temporales, se recomienda a los usuarios consultar de forma anticipada con sus aerolíneas cualquier ajuste en los itinerarios de vuelo. La coordinación previa permite reducir las afectaciones a los pasajeros y facilita la planificación logística de aerolíneas y operadores terrestres.

Durante las franjas horarias mencionadas, la operación aérea estará suspendida. Por ello, la revisión constante de canales oficiales de información y la comunicación directa con las aerolíneas puede evitar contratiempos. Los itinerarios fuera de los horarios de cierre seguirán operando con normalidad.

Este tipo de mantenimientos se realiza de forma periódica y responde a la necesidad de preservar las condiciones técnicas del aeropuerto. La participación de 60 técnicos especializados durante 70 horas de trabajo asegura el cumplimiento de estándares exigidos para la operación en terminales de alta demanda como la de Rionegro.



Importancia del mantenimiento para la conectividad aérea

El aeropuerto internacional José María Córdova es el segundo con mayor tráfico aéreo del país y sirve como hub de conexión internacional y regional. Su ubicación estratégica permite el enlace entre Antioquia y otros destinos nacionales e internacionales.

Archivo

Publicidad

El mantenimiento de su infraestructura es una medida preventiva que busca extender la vida útil de la pista, mantener el cumplimiento de normativas técnicas y asegurar la eficiencia operativa. La intervención también incluye labores de señalización y adecuación de sistemas de soporte que son fundamentales para la gestión del tráfico aéreo.

Los procesos liderados por Airplan y supervisados por la ANI se integran en una estrategia de largo plazo orientada a responder al crecimiento del sector y a mantener la competitividad del aeropuerto. La operación segura y eficiente del José María Córdova depende de la coordinación entre entidades públicas, concesionarios y aerolíneas.

Publicidad

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO