Plaza Sésamo se une a Colombia tras terremoto y ofrece recursos gratuitos para acompañar a los niños

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia también ha generado mensajes de solidaridad dirigidos a las familias y, especialmente, a los niños que han tenido que enfrentar las consecuencias de la emergencia. Entre ellos está el de Plaza Sésamo, que compartió una serie de recomendaciones y recursos para ayudar a padres y cuidadores a acompañar a los menores en este momento.

A través de su cuenta de X Colombia, el programa infantil expresó su respaldo al país con un mensaje: “Colombia, estamos con ustedes” junto a corazones con los colores de la bandera de Colombia.

La publicación estuvo acompañada de una recomendación para los adultos sobre la importancia de prestar atención a las emociones de los niños después de una situación de emergencia.



“Las niñas y los niños sienten todo tipo de emociones, especialmente en momentos como este, aunque aún no sepan cómo expresarlas”, señaló Plaza Sésamo.



El programa también destacó que, en este tipo de situaciones, los menores pueden encontrar tranquilidad al escuchar a sus cuidadores hablar con calma y saber que cuentan con alguien que los acompaña.



Louie, el papá de Elmo, envió un mensaje a los padres

El mensaje también fue reforzado mediante un video protagonizado por Louie, el papá de Elmo, uno de los queridos personajes de Plaza Sésamo.

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En el material, el personaje recuerda a los adultos que, después de una emergencia, es natural concentrarse en las necesidades de la familia, pero también resulta importante cuidar de sí mismos.

El personaje señala que los niños también aprenden al observar la manera en que sus padres y cuidadores afrontan las situaciones difíciles. Por ello, recomienda acciones sencillas como beber agua y tomar descansos.

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También invita a los adultos a hablar sobre las emociones y sentimientos. “Hablar con alguien de confianza puede marcar una gran diferencia”, señala Louie, quien además recuerda la importancia de tener paciencia consigo mismo durante el proceso.

“Está bien cometer errores, y sanar lleva tiempo. Lo estás haciendo maravillosamente”, concluye el personaje.

Colombia, estamos con ustedes. 💛💙❤️



Las niñas y los niños sienten todo tipo de emociones, especialmente en momentos como este, aunque aún no sepan cómo expresarlas. Lo que más tranquilidad les da no es una respuesta perfecta, sino escuchar tu voz con calma y saber que estás… pic.twitter.com/TQ93PJLHhP — Plaza Sésamo (@PlazaSesamo) August 18, 2026

Recursos gratuitos para acompañar a los niños

Además del mensaje de solidaridad, Plaza Sésamo puso a disposición de las familias diferentes materiales para ayudar a los niños a sentirse seguros y acompañados después de una emergencia.

Los recursos fueron desarrollados durante más de una década por Sesame Workshop, la organización detrás de Plaza Sésamo, junto con aliados como PSEG Foundation y Unicef, con el propósito de acompañar a niñas, niños y familias durante momentos difíciles.

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La guía reúne materiales disponibles en español que pueden ser utilizados por padres, cuidadores y adultos que acompañan a la infancia afectada por el terremoto en Colombia.

Entre los recursos disponibles se encuentran afiches para practicar la seguridad, manuales interactivos para apoyar la recuperación emocional, materiales dirigidos a voluntarios y personal en terreno, además de videos para compartir en familia.

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Después de un terremoto, recuperar la sensación de seguridad puede tomar tiempo tanto para los niños como para los adultos. Por ello, los recursos buscan ofrecer herramientas para acompañar ese proceso de manera cercana y adecuada para los menores.

Plaza Sésamo también resalta que los momentos de conexión, cuidado y consuelo pueden contribuir a que las familias afronten juntas las consecuencias de una emergencia.

Los padres, cuidadores y adultos responsables de niños pueden consultar estos materiales gratuitos, que incluyen guías, videos y recursos imprimibles a través del siguiente link.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co