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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Al menos cuatro heridos en accidente de tránsito en Antioquia: un carro cayó al abismo

Al menos cuatro heridos en accidente de tránsito en Antioquia: un carro cayó al abismo

Además de los cuatro fallecidos, las autoridades reportaron dos heridos y uno en estado crítico, de quien solicitaron traslado en un helicóptero.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Al menos cuatro heridos en accidente de tránsito en Antioquia: un carro cayó al abismo
Vehículo involucrado -
Redes sociales

En la tarde de este sábado, las autoridades en Antioquia reportaron un grave accidente de tránsito, en la vía que conecta a los municipios de Salgar y Andes, en el que perdieron la vida al menos cuatro personas y tres más resultaron heridas.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, entregó un primer reporte de lo sucedido y señaló en sus redes sociales que “atendemos la grave emergencia que se presenta en la vía Salgar–Andes, donde un movimiento en masa, que continúa activo, provocó un accidente. El reporte preliminar es de cuatro personas fallecidas, dos heridos y una persona en estado crítico”.

Uno de los heridos tuvo que ser trasladado en helicóptero

El mandatario local indicó que “el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) activó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia y con maquinaria se trabaja en la zona afectada".

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Finalmente, Rendón explicó que "la Secretaría de Salud de Antioquia coordina la movilización en helicóptero medicalizado de la persona que se encuentra en estado más grave. Acompañamos a las familias de quienes perdieron la vida y estamos atentos a la evolución de los heridos”.

Cifras de muertes en accidentes de tránsito en Colombia

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el primer semestre del año 2026 se registraron 4.751 personas muertas en accidentes de tránsito en Colombia. Esta cifra aumentó un 20 % con respecto al mismo periodo del año 2025, cuando se reportaron 3.959 muertes en siniestros viales.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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