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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así habría aprovechado un sacerdote su labor pastoral para abusar de menor de 13 años

Así habría aprovechado un sacerdote su labor pastoral para abusar de menor de 13 años

La Fiscalía imputó a Andrés Felipe Restrepo Obando el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, por hechos que habrían ocurrido en noviembre de 2025.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Judicializan a sacerdote que habría usado su labor para abusar de una menor de 13 años
Habría usado su labor para abusar de una menor de 13 años -
Archivo

Un sacerdote fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en actos de carácter sexual contra una niña de 13 años en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Los hechos investigados habrían ocurrido en noviembre de 2025 y estarían relacionados con la labor pastoral que el religioso desempeñaba en una parroquia del municipio.

Se trata de Andrés Felipe Restrepo Obando, quien, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, habría establecido una relación de cercanía con la menor de edad, quien participaba en actividades parroquiales, grupos y encuentros juveniles que estaban bajo su responsabilidad.

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De acuerdo con el ente investigador, el sacerdote presuntamente habría utilizado la posición y autoridad que tenía como guía espiritual para llevar a la niña hasta una habitación de la casa cural. En ese lugar, según la investigación, habría realizado actividades de tipo sexual.

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La Fiscalía señaló que los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación indican que el procesado habría aprovechado la cercanía que mantenía con la menor de edad a partir de las actividades pastorales y juveniles en las que ella participaba.

Así fue como los familiares de la menor se dieron cuenta de los hechos

Después de los hechos, la niña habría hablado con sus familiares y les habría contado lo sucedido. Posteriormente, su versión fue reiterada ante profesionales de la salud, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funcionarios de policía judicial que participaron en las labores investigativas.

Estos testimonios y los demás elementos recopilados por las autoridades fueron tenidos en cuenta dentro del proceso adelantado contra el religioso. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó a Andrés Felipe Restrepo Obando el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado.

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El sacerdote no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. Tras escuchar y evaluar los argumentos presentados por las partes durante las audiencias, un juez de control de garantías determinó imponerle a Restrepo Obando una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial por los hechos investigados.

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La Fiscalía indicó que la investigación se relaciona con hechos que habrían ocurrido en noviembre de 2025, cuando el procesado ejercía funciones pastorales en una parroquia de Guadalajara de Buga. El caso continúa en etapa judicial y la responsabilidad del procesado deberá establecerse dentro del proceso correspondiente.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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