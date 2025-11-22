Policía mató por accidente a su esposa en Boyacá: investigan si arma se le disparó por error

Una extraña muerte mantiene consternados a los habitantes de Chiscas, en Boyacá, un municipio ubicado a cerca de 9 horas de Bogotá. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado miércoles 19 de noviembre cuando el subteniente Haminton Ruiz, comandante de la Estación de Policía, le disparó –de manera accidental- a su esposa Liliana Cruz.

La mujer, de 25 y trabajadora social, falleció por cuenta del disparo, que resultó letal. Según trascendió, la pareja llevaba poco tiempo viviendo en el municipio, el cual ha mostrado su dolor por la tragedia que hoy los sacude.



De acuerdo con la versión entregada por Diego Cocunubo, abogado de Ruiz, se trató de un lamentable accidente derivado de un error en la manipulación de un arma. En declaraciones recogidas por Boyacá 7 Días y otros medios locales, la situación ocurrió mientras el subteniente tenía su fusil de dotación, el cual -al parecer- se accionó de manera involuntaria, impactó a Liliana y provocándole la muerte.



Los detalles del caso señalan que el proyectil que acabó con la vida de Cruz salió de un fusil tipo Galil que le había sido asignado al comandante de Chiscas, con el objetivo de hacerle frente a la situación de inseguridad en la región.

Uno de los hechos que investigan las autoridades fue el lugar donde ocurrió la muerte. Inicialmente se dijo que el accidente fue en un restaurante de comidas rápidas, pero el abogado Cocunubo manifestó que fue en la casa donde la pareja residía, a pocas cuadras de la Estación de Policía.



Duelo por la muerte de Liliana Cruz

Versiones señalan que la tragedia ocurrió luego de un supuesto hostigamiento al Batallón de Alta Montaña Nº 2 General Santos Gutiérrez Prieto, a unas dos horas del casco urbano. Esos hechos, al parecer, ocasionaron que los uniformados del municipio estuvieran en estado de alerta y con sus armas listas.

La Fiscalía, que tiene en su poder a Ruiz tras el lamentable caso, indaga las razones por las cuales estaba manipulando su fusil y la destreza que tenía para su manejo.

También se informó que, tras el impacto, el comandante Ruiz intentó trasladar a su esposa al centro asistencial en una patrulla, pero por la conmoción que le suscitó el hecho perdió el control del vehículo y se volcó. Una vez en el hospital del municipio se conoció que Cruz llegó sin signos vitales.

El abogado Cocunubo indicó que el caso está en etapa de indagación y que, según su criterio, se trató de un homicidio culposo. No obstante, la Fiscalía investiga el caso para determinar con claridad qué fue lo que ocurrió y si se trata de un feminicidio.

El fallecimiento de Cruz ha sido lamentado por amigos y familiares. Incluso la Alcaldía de Ramiriquí, también en Boyacá, exclamó su profundo pesar por el deceso de la joven, quien destacaba como trabajadora social. “Con gran pesar expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Los acompañamos en este difícil momento, pidiendo a Dios que les conceda fortaleza, consuelo y paz para sobrellevar esta irreparable pérdida”, anotaron.

