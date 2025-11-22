Demoras y cancelaciones en vuelos desde Colombia por aviso de EE. UU. de espacio aéreo de Venezuela

Varios aeropuertos de Colombia reportan cancelaciones y demoras de diversos vuelos después del aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La entidad dijo que se presentará un "deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores". La Aeronáutica Civil de Colombia informó que tomará una serie de medidas "inmediatas y coordinadas" a raíz del anuncio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Por medio de un Aviso a los Aviadores (NOTAM, en inglés), la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía". El espacio aéreo es controlado por Venezuela mencionado incluye parte del Caribe sur y oriental. Durante los últimos días, rastreadores de vuelos han mostrado un aumento de la operación aérea sobre la zona de Maiquetía y se conoce a una semana de llegar al sur del Caribe, el IWC Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo.



"La administración Trump está muy interesada en demostrar que está implementado tanto un nuevo paradigma en la lucha contra el narcotráfico. La Guardia Costera estadounidense ya no es el operador principal en estas misiones", dijo Ryan C. Berg, jefe de la iniciativa Futuro de Venezuela en el CSIS. Trump dijo que mantiene abierta la posibilidad a un diálogo directo con el régimen chavista, Nicolás Maduro tampoco cierra la puerta e instó a un acercamiento entre estudiantes de su país y de Estados Unidos.



Lea: Aerocivil de Colombia toma medidas ante aviso de EE. UU. de "actividad militar" en Venezuela



Demoras y cancelaciones de vuelos desde Colombia por alerta de EE. UU.

La alerta de las autoridades estadounidenses ha generado retrasos y cancelaciones en vuelos desde Colombia. Desde la Aeronáutica Civil se han tomado algunas medidas de manera inmediata por esta alerta con el fin de evitar inconvenientes a los viajeros que hoy tienen como destino países de Europa o Asia.

Publicidad

"Las aerolíneas están expectantes y preocupadas. Hemos tenido varias reuniones con ellos, principalmente para saber cuáles son las medidas que van a tomar. Sabemos que algunas aerolíneas en este momento han cancelado vuelo. De hecho le pedimos paciencia, por favor, y un poco entendimiento a los pasajeros. Sabemos también que las aerolíneas están haciendo un tratamiento debido a los pasajeros", dijo el coronel Álvaro Giovanni Mujica Cárdenas, secretario de la autoridad aeronáutica.

Los vuelos están tomando algunas rutas alternas por la costa Caribe y no Venezuela, ya que los radares podrán tener algunos inconvenientes. "Lo que están haciendo las aerolíneas es desviando sus rutas de vuelo para evitar el sobrevuelo sobre el espacio aéreo de la FIR de Maiquetía, pero los vuelos se van a desarrollar de manera normal y sin ningún tipo de percance o implicación para los pasajeros. Eso va a ser transparente para los pasajeros que vuelan entre Colombia y Europa. Esta desviación pueden ser escasos 10, 15 o 20 minutos máximo. Lo que hacen es que se desvían un poco en la ruta hacia al norte sobre el océano para evitar sobrevolar el espacio aéreo venezolano", agregó Mujica Cárdenas.

Publicidad

Lea: Venezuela tilda de "agresión" a maniobras de EE.UU. y culpa a país caribeño por presencia de buques

"La aerolínea nos dice que que ya no hay cupos para reubicarnos y que la opción que nos dan es que compremos un vuelo a otro destino, con otra escala y pero nada", dijo Yanakird Astudillo, viajero venezolano afectado por las medidas. "No hay solución, dice que su alianza ya fue cubierta y no tienen cupo para la alianza, así que no tiene nada que hacer para nosotros, que tenemos que resolver por nuestra cuenta. Que lo que pueden hacer únicamente es regresarnos el dinero del último tramo y tal vez un día de hospedaje", agregó Héctor Barrero, otro viajero afectado.

Algunas de las recomendaciones que están entregando las autoridades es llegar con anticipación al Aeropuerto Internacional El Dorado y otros aeropuertos del país si su vuelo tiene como destino los continentes de Europa o Asia, ya que podrán tener inconvenientes o retrasos. También recomiendan tener todos los documentos completos. Sin duda alguna la alerta hecha por la Administración Federal Aeronáutica de Estados Unidos ya está teniendo afectaciones en Colombia.