Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Giovanny Ayala hace petición a secuestradores de su hijo Miguel: "Ellos no están en esta guerra"

Giovanny Ayala hace petición a secuestradores de su hijo Miguel: "Ellos no están en esta guerra"

El cantante Giovanny Ayala compartió un nuevo video hablando sobre el secuestro de su hijo Miguel Ayala, que ya completa cuatro días. El músico hizo varias peticiones.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Giovanny Ayala hace petición a secuestradores de su hijo Miguel: "Ellos no están en esta guerra"
Giovanny Ayala le envió mensaje a secuestradores de su hijo Miguel Ayala.
Redes sociales

