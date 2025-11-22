Giovanny Ayala hace petición a secuestradores de su hijo Miguel: "Ellos no están en esta guerra"

El cantante y compositor Giovanny Ayala, cuyo hijo fue secuestrado en días pasados, compartió un nuevo video hablando sobre la situación. El músico hizo varias peticiones, tanto a las autoridades de Colombia, como a las personas que tienen retenido a su Miguel Ayala y a su tour mánager Nicolás Pantoja.

El hijo del cantante de música popular fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaban entre Popayán y Cali, por la vía Panamericana. Los hechos se registraron en la noche del pasado martes 18 de noviembre. Según la información compartida en ese momento, el artista viajaba en un vehículo con un acompañante, que resultó ser su amigo y tour mánager, cuando los hombres armados los intimidaron y los secuestraron.



¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el secuestro de su hijo?

Giovanny Ayala dijo en un video publicado en sus redes sociales este sábado 22 de agosto que agradecía a todas las personas que le han brindado a él y a su familia mensajes de solidaridad. "El que tiene su dolor lo llora (...) Situación tan terrible que está pasando mi familia", comenzó diciendo el músico.



"Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, con sueños. No es rebelde, es un niño, un joven lleno de sueños. Junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7 y caen en las manos de una gente, que les pido por favor, que ellos no están en esta guerra. Le pido a Dios que les ablande su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de su pasión, de la música, a municipios", le pidió el cantante a las personas que tienen secuestrado a su hijo.

El músico dijo que "el orden público está volcado en la violencia" y que lastimosamente su hijo y el tour mánager se meten en un territorio complicado en seguridad. "Por la ingenuidad de ellos caen en las manos de estas personas. Les pido, por favor, que guarden su integridad, su vida, que le respeten. A los medios de comunicación, prudencia, por favor. Esto no son memes. Esto es la vida real. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar, Dios no lo quiera, a ustedes. Les pido una oración por mi hijo para ese pronto regreso a casa".

Por último, el cantante dijo que la madre de su hijo está destrozada. "Pronto el regreso, Miguel. No solamente con el caso de mi hijo, a todos los que están secuestrados. Pero por favor, como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo del GAULA, la Policía, SIJIN, por favor, al pronto regreso de mi hijo".

Los últimos rastros de Miguel Ayala antes de ser secuestrado en el Cauca

Miguel Ayala ya estaba en su camino de regreso a Bogotá tras algunas presentaciones en el Cauca, pero su camino fue obstruido por un numeroso grupo de hombres armados quienes se bajaron de dos carros y una moto para impedir su ruta. El joven de 23 años estaría secuestrado por las disidencias de las Farc. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Yesid Bello, dijo que el secuestro ocurrió el martes en una carretera del municipio de Cajibío.

Ayala había estado en Popayán, la capital departamental, donde realizó presentaciones artísticas, pues, al igual que su padre canta música popular. Junto a Miguel Ayala fue secuestrado su mánager Nicolás Pantoja. Ambos se dirigían a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, para tomar un vuelo con destino a Bogotá. "Son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente los llevan hacia el norte de ese municipio (Cajibío)", aseguró el general Bello.

Giovanny Ayala se pronunció en sus redes sociales con un mensaje en el que les pide a los captores que respeten la vida de su hijo, Miguel Ayala, y de su mánager. Esto fue lo que dijo.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/deY8kEIIJH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 22, 2025