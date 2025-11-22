Impactante choque múltiple en Medellín: camión se quedó sin frenos y estrelló al menos 10 carros

Hacia las 2 de la tarde de este 22 de noviembre, un grave accidente se presentó en Medellín a la altura del Éxito Robledo, en la Carrera 80 con Calle 65, donde una volqueta que al parecer se quedó sin freno ocasionó un choque múltiple con al menos otros 10 vehículos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

“Se presenta cierre en la Av. 80 desde la Cl. 65 hasta la Cl. 54A, en ambos sentidos, por siniestro vial. Recomendamos tomar vías alternas”, informaron desde la Secretaría de Movilidad de Medellín.



De acuerdo con las imágenes en redes sociales, una volqueta de color amarillo se movilizaba por la zona cuando se quedó sin frenos, impactando primero un vehículo particular y encadenando más choques. En los hechos resultaron involucrados al menos 10 carros. La situación genera caos vial en el sector de Robledo, donde se vivieron momentos de pánico por cuenta del siniestro vial.



A esta hora, en Medellín, se registra un accidente de tránsito que deja varias personas heridas. ¿Dónde ocurrió y cómo pasó?



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ak71nImPxv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 22, 2025

Publicidad

El accidente ocasionó lesiones en nueve personas quienes están siendo atendidas por las autoridades de socorro de la capital antioqueña, que los trasladó a distintos centros hospitalarios.

Se conoció, además, que la volqueta estaba cargada con 17 toneladas de material. Las autoridades de tránsito ya iniciaron las investigaciones para establecer las causas del siniestro y se adelanta la limpieza sobre la avenida 80 para quitar las partes de los carros que quedaron destruidos, de esta manera se podrá retomar el tránsito en el sector.

Publicidad

La Secretaría de Movilidad de Medellín también informó que no hay víctimas fatales del siniestro, pero sí varios de los carros terminaron con pérdida total.



Reporte de la Alcaldía de Medellín sobre el accidente

Luego del accidente, la Alcaldía de Medellín informó que fueron tres los lesionados que requirieron traslados a centros asistenciales. Se trata del conductor de uno de los buses impactados, así como el conductor y el acompañante de un vehículo particular. Las autoridades informaron que resultaron con heridas leves.

"En este momento, las autoridades continúan en el punto haciendo el conteo e identificación de lesionados y vehículos comprometidos. La volqueta se desplazaba en sentido norte–sur y el hecho causó afectación de la vía en ambos sentidos, donde avanzan las labores para habilitarla de nuevo. La Secretaría de Movilidad, el Cuerpo de Bomberos y la Policía atienden la emergencia de manera articulada", informaron desde la Alcaldía.

NOTICIAS CARACOL