Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor en Colombia este sábado 22 de noviembre: Servicio Geológico reporta sismo en Valle del Cauca

Temblor en Colombia este sábado 22 de noviembre: Servicio Geológico reporta sismo en Valle del Cauca

En la tarde de este sábado 22 de noviembre el Servicio Geológico Colombiano reportó sobre un temblor en zona rural del departamento del Valle del Cauca.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de nov, 2025
El temblor se dio pasadas las 2:00 de la tarde.
SGC/Archivo

