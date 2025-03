¿Por qué mataron a la periodista María Victoria Correa en Envigado? Detalles del crimen

El pasado viernes, 28 de marzo de 2025, dos sicarios -que se movilizaban cada uno en una moto distinta y que usaban prendas de domiciliarios- atacaron a tiros a la periodista María Victoria Correa y a sus hermanas María Norelia y Bertha Lía. Esta última sobrevivió. Cámaras de seguridad captaron cómo se produjo el atentado fatal.

Las tres hermanas, según información dada a conocer por el diario El Tiempo, vivían juntas y solían ir a departir en la panadería donde fueron abordadas por los criminales. Ese día, además, estaban acompañadas por un joven que salió ileso. Se sentaron en una mesa que estaba a la entrada del local.

Cámaras de seguridad grabaron cuando un hombre vestido de domiciliario llegó al establecimiento en Envigado e intentó en dos ocasiones activar su arma para dispararle a su primera víctima, la periodista María Victoria Correa. El sujeto salió del sitio apresuradamente y mientras él abandonaba el lugar ingresó un segundo sicario, que le dio un tiro a la cabeza a la comunicadora y luego atacó a las otras dos mujeres.

María Norelia falleció y su hermana Bertha Lía recibió un impacto de bala en la pierna, por el que esta ingresada en un centro hospitalario. Un joven que estaba con las tres hermanas salió ileso y, tras ver que los sicarios huían de la panadería en Envigado, se levantó de la mesa para pedir ayuda.

Tras el paso a paso de los sicarios que mataron a la periodista

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, cada sicario escapó en su moto. A unas cinco calles, uno de ellos abandonó su vehículo y se fue como parrillero en el de su cómplice. Luego, ambos dejaron la otra motocicleta en la Loma de las Brujas y subieron a un taxi.

El general William Castaño, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, informó que “por medio de las cámaras de vigilancia se logró la plena identificación de las motocicletas que al parecer habrían participado de este lamentable hecho , las cuales fueron encontradas abandonadas en dos puntos diferentes del municipio”.

Agregó que “los automotores fueron sometidos de inmediato a exploración lofoscópica (dactiloscópica) con el propósito de hallar huellas dactilares que nos permitan la plena identificación de los delincuentes”.

En estas motos huyeron inicialmente los sicarios que asesinaron a la periodista en Envigado - Captura de pantalla

Hipótesis del crimen de María Victoria Correa

Autoridades indagan si el doble homicidio tuvo que ver con temas económicos. Sin embargo, Carla Marcela Ramírez, amiga de las hermanas, le dijo al medio citado “que yo supiera que hubiera preocupación por plata, no; extorsiones, no; ellas eran muy rectas en todo en su vida. No toleraban nada que estuviera encima de la ley, eran muy rígidas en ese sentido”.

“Tampoco eran de prestar plata, entonces que uno dijera que fue por no pagarles, no. Por eso no me cabe en la cabeza, entiendo que las autoridades sospechan de todo el mundo, pero no me cabe en la cabeza que haya sido alguien conocido o cercano a ellas”, subrayó.

Gloria Inés Henao, otra amiga de la periodista, declaró en Noticias Caracol que estaba “devastada por la muerte de mi colega y amiga María Victoria Correa. Una muerte injusta, no entendemos qué fue lo que pasó. María Victoria era una persona muy alegre, siempre tenía una sonrisa, siempre estaba presta a ayudarnos en lo que necesitáramos”.

Para Juan David Betancur, presidente de la mesa de periodistas de Antioquia, “esto es un atentado contra la libertad de prensa, la libre expresión; las autoridades de Envigado se pronunciaron, pero hasta el momento, después de este vil asesinato, no hemos visto un pronunciamiento por parte del Gobierno departamental”. No obstante, se ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los autores del ataque sicarial.

María Victoria Correa contaba con más de 30 años de experiencia en el periodismo y tenía su propio programa radial, que transmitía de lunes a viernes a las 12 del día y se llamaba ‘Lo que le contaron a Vicky’.