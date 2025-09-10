Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ANDRÉS D.C.
JOSÉ DORIÁN JIMÉNEZ
RIÑAS CITY U
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Por qué se decidió suspender el concurso de notarios? Estas son las presuntas irregularidades

¿Por qué se decidió suspender el concurso de notarios? Estas son las presuntas irregularidades

La decisión fue tomada por el Ministerio de Justicia y Superintendencia de Notariado, tras las alertas de la Procuraduría y del presidente Gustavo Petro.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:07 p. m.
Comparta en:
Suspenden concurso de notarios por estas razones
Colprensa