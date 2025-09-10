¿Por qué se decidió suspender el concurso de notarios? Estas son las presuntas irregularidades

El Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado decidieron suspender el concurso de notarios luego de las alertas de la Procuraduría General de la Nación y del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el proceso.

Ya el Ministerio Público había solicitado “evaluar la posibilidad de suspender la ejecución contractual con la que se busca adelantar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera”, tras no recibir respuesta sobre observaciones que hizo al proceso.



¿Cuáles serían las presuntas irregularidades?

Marcio Melgosa Torrado, procurador primero delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, manifestó que tenían “cuestionamientos sobre tres aspectos”.

El primero, de acuerdo con Melgosa, “tiene que ver con una posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso para quienes están inscritos dentro del concurso, teniendo en cuenta que se les niega la posibilidad de interponer recurso tras las decisiones que se adopten en este” en lo relacionado con “las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y las calificaciones de entrevista”.



El segundo “tiene que ver con la indebida convocatoria de las sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial, esto teniendo en cuenta que se hicieron por fuera de los términos que establece el acuerdo que las regula, además de no incluirse el orden del día”, señala el funcionario.

Por último, “el cronograma sobre el que se sustenta la inscripción y que deriva en la lista de elegibles, se hizo con base en acuerdo que ha sido derogado por uno del año 2025; esto podría afectar la legalidad del proceso”, indicó, lo que conlleva que “a la fecha no existan fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial”.



“El señor presidente de la República hizo una denuncia muy fuerte”: minjusticia

A través de su cuenta en X, el mandatario Petro pidió prestarle atención al concurso notarial, señalando que el procurador solicitó suspenderlo. Añadió que “extrañamente se aceleró antes de elecciones. Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mí, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción”.

Tras este pronunciamiento, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó la suspensión del concurso de notarios “uno, por violación al principio de transparencia; otra por violación a las garantías constitucionales del debió proceso”.

“El señor presidente de la República hizo una denuncia muy fuerte en el sentido de que terceras personas podrían estar incurriendo en graves actos de corrupción ofreciendo dinero para conseguir un cupo en el concurso de notarios. A esta denuncia del presidente ya el Ministerio de Justicia dio una respuesta poniendo en conocimiento de la fiscal general de la Nación los graves hechos de corrupción”, agregó.

