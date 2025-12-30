¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia hoy martes 30 de diciembre; epicentro y magnitud

En la madrugada de este martes 30 de diciembre se presentó un nuevo sismo en Colombia, acorde con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico aconteció a la 1:47 de la mañana en Santander y tuvo una profundidad de 113 kilómetros. Por el momento no se presenta ni infraestructura afectada ni personas heridas como producto de este fenómeno natural.

Tal como lo dio a conocer el SGC, la magnitud del temblor registrado en la madrugada de este martes 30 de diciembre fue de 3.3 en la escala de Richter, y el epicentro del mismo fue en Santa Elena del Opón (Santander). Este municipio se encuentra cerca de municipios colombianos como Vélez, Carmen de Chucurí o Cimitarra, por lo que tal sismo pudo sentirse con mayor intensidad en estos puntos previamente mencionados.

Este es el segundo sismo registrado en Santander en menos de 24 horas. El anterior al de este martes 30 de diciembre se presentó el 29 del mismo mes a las 21:51 (hora local), con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter. El Servicio Geológico Colombiano informó que este tuvo una profundidad de 38 kilómetros y su epicentro se ubicó a pocos kilómetros de Chipatá, Santander, una zona que, acorde con la entidad, presenta una constante actividad sísmica. Este último sismo fue registrado bajo estado manual, un proceso usado en momentos en que analistas del Servicio Geológico revisan y confirman los datos del evento sísmico antes de su publicación definitiva.



¿A qué se debe la alta sismicidad en Santander?

¿Cuál es el origen de este epicentro? ¿Qué factores provocan que esta zona registre movimientos telúricos de forma tan habitual? Según el Servicio Geológico Colombiano, existe una respuesta técnica clara: se trata de un área con dinamismo sísmico ininterrumpido. En el departamento de Santander, específicamente en el municipio de Los Santos, se ubica uno de los "nidos sísmicos" con mayor movimiento a nivel global.



"En este punto localizamos una concentración sísmica que descarga energía de manera cotidiana. Esa es la razón por la cual percibimos vibraciones tan seguido en esta zona. Estos eventos poseen la característica de que, usualmente, no provocan afectaciones estructurales en la superficie, aunque logran ser percibidos en gran parte del país", señaló Freddy Tovar, experto en sismología de la Red Sismológica Nacional.



¿En qué consiste un "nido sísmico"?

Se define como un sector geográfico donde la actividad tectónica es constante y focalizada. En dichos puntos, las presiones acumuladas en las capas terrestres se desfogan permanentemente a través de sismos de menor escala. El nido de Bucaramanga, que abarca el entorno de Los Santos, concentra aproximadamente el 60 % de todos los movimientos sísmicos que se contabilizan en Colombia.



En términos comparativos, existen apenas dos lugares con rasgos parecidos en el planeta: Hindu Kush (en Asia Central) y Vrancea (en Rumania). Hablamos de un foco de actividad de profundidad intermedia (cerca de los 150 km) pero persistente, con múltiples temblores cada día, por lo general de potencia leve o media. El SGC detalla que este fenómeno es producto de "remanentes de placas tectónicas milenarias, ya integradas o subducidas bajo la corteza", las cuales rozan entre sí de forma compleja, emanando energía casi diariamente.



¿Qué hacer en caso de sismo?

Los organismos de socorro sugieren conservar la serenidad frente a un evento telúrico y cumplir con las normas elementales de protección. Mientras ocurre el sismo, resulta vital distanciarse de ventanales, elementos colgantes y edificaciones precarias, procurando situarse en puntos de resguardo ya establecidos, tales como bajo escritorios sólidos (evitando el cristal) o junto a paredes de carga en áreas reducidas como el cuarto de baño.

Si la sacudida te sorprende en la vía pública, se sugiere apartarse de luminarias, redes de energía y frentes de edificios, mientras que en entornos de campo es crucial alejarse de laderas o terrenos empinados propensos a desprendimientos de tierra. Al cesar el temblor, se sugiere inspeccionar el estado de la infraestructura y permanecer alerta ante eventuales réplicas, descartar el empleo de elevadores y atender exclusivamente los reportes emitidos por canales institucionales.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL