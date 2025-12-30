En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO 2026
DONALD TRUMP
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia hoy martes 30 de diciembre; epicentro y magnitud

¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia hoy martes 30 de diciembre; epicentro y magnitud

Un movimiento telúrico fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) durante la madrugada de este martes 30 de diciembre de 2025. Estos son los detalles que se tienen al respecto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Sismo en Santander
El sismo se registró en Santander. -
Foto: Servicio Geológico Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad