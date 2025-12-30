Video del incendio en el comando de Policía de Bucaramanga: ¿qué generó la conflagración?

En la madrugada de este martes 30 de diciembre se registró un incendio en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el cual fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. La situación obligó a una evacuación preventiva del lugar para que los organismos de emergencia atendieran la conflagración.



De acuerdo con primeras versiones de las autoridades bumanguesas, el incendio se provocó al interior de los alojamientos de los uniformados. El comandante de la estación indicó cuál es la principal hipótesis de lo sucedido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El teniente Misael Quiroga, comandante operativo de la Policía de Bucaramanga, informó que “nos permitimos informar a todos los ciudadanos de nuestra área metropolitana que gracias a la activación del trinomio de la seguridad ciudadana se logró reaccionar y activar todos los protocolos de contingencia para atender un escenario que vivió nuestro comando de Policía”.

Explicó el comandante que, en cuanto a las causas del incendio, “en uno de los alojamientos de nuestros hombres, se presentó, al parecer, un corto eléctrico que inició una conflagración que llevó a activar todos los protocolos de contingencia y evacuación, garantizándoles a todos los hombres y mujeres que estaban en los alojamientos a que se ubiquen, de acuerdo con los protocolos, en un sitio seguro”.



Finalmente, el comandante señaló que “damos un parte de seguridad en el que no tenemos ningún herido grave ni de ninguna circunstancia. En este momento, agradecemos a la directora de Bomberos por este gran apoyo y por el trabajo mancomunado para lograr contener los daños que pudieron haber sido más grandes. En este momento, todo está controlado”.



Publicidad

¿Qué hacer durante un incendio?

Durante un incendio, la prioridad absoluta es preservar la vida. La persona debe mantener la calma y actuar con rapidez. Si se encuentra dentro de un edificio, debe buscar la salida más cercana, evitando el uso de ascensores, ya que pueden fallar durante el siniestro. Es fundamental agacharse y cubrirse la boca y la nariz con un paño húmedo para reducir la inhalación de humo, que suele ser más letal que las llamas. Si la puerta está caliente, no debe abrirse, pues indica fuego al otro lado; en ese caso, se debe buscar una ruta alternativa o permanecer en una habitación cerrada, sellando rendijas con telas húmedas y señalando la ubicación desde una ventana para facilitar el rescate.

Una vez fuera, la persona debe alejarse del área afectada y evitar regresar por pertenencias. Es importante dirigirse a un punto seguro previamente establecido y avisar a las autoridades sobre personas atrapadas. Nunca se debe intentar apagar el fuego sin el equipo adecuado, ya que esto puede poner en riesgo la vida.

Publicidad

Después del incendio, la persona debe someterse a una revisión médica, incluso si no presenta síntomas, porque la inhalación de humo puede causar daños internos. También debe informar a las autoridades sobre cualquier observación relevante, como explosiones o materiales peligrosos. Es recomendable no ingresar nuevamente al lugar hasta que los bomberos lo declaren seguro, ya que pueden existir estructuras debilitadas o focos activos. Finalmente, se aconseja contactar a la aseguradora, documentar los daños y buscar apoyo psicológico, pues los incendios suelen generar estrés y ansiedad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias