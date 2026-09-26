Fundación que rescata gatitos pide ayuda para continuar su labor: "No queremos cerrar"

El Refugio Gatito Huérfanos en Barranquilla y varios municipios en el Caribe atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Miguel Ángel, fundador de la organización, lanzó un llamado urgente a la comunidad para evitar que el refugio tenga que cerrar sus puertas debido a las deudas acumuladas y al aumento constante de animales que necesitan ayuda. Según explicó, la situación económica llegó a un punto crítico y la continuidad del proyecto depende, en gran parte, del apoyo que puedan brindar las personas que han seguido de cerca esta labor de rescate y protección animal.



Años de trabajo por los animales más vulnerables

Durante años, el refugio se ha convertido en un lugar seguro para gatos y otros animales que han sido abandonados, maltratados o encontrados en condiciones que ponían en riesgo sus vidas. Allí reciben atención veterinaria, alimentación, cuidados diarios y la oportunidad de encontrar un hogar definitivo. Sin embargo, la cantidad de casos que llegan cada semana ha hecho cada vez más difícil sostener el proyecto.

En un video compartido recientemente, Miguel Ángel reconoció que la situación ya supera las posibilidades del refugio: "Hay momentos en los que hay que reconocer que ya no se puede solo y hoy es uno de esos". También recordó el propósito que ha guiado la labor de la organización desde sus inicios: "Durante años en Refugio Gatito Huérfanos hemos rescatado, cuidado y dado una segunda oportunidad a animalitos que no tienen a nadie más". Mantener con vida un refugio implica asumir gastos permanentes. Cada rescate requiere consultas veterinarias, medicamentos, procedimientos médicos, alimentos y cuidados especiales que representan un costo constante. A medida que aumentan los ingresos de animales, también crecen las cuentas pendientes con clínicas veterinarias y proveedores.

Miguel Ángel explicó que detrás de cada rescate existe un proceso completo de recuperación que demanda recursos económicos: "Las deudas han crecido, los casos siguen llegando y detrás de cada animalito rescatado hay un proceso de recuperación que implica gastos". La crisis es tan grave que el cierre del refugio dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en una preocupación real. "Estamos muy cerca de tener que cerrar nuestras puertas. Decir esto me duele demasiado, pero aun así no queremos rendirnos", agregó el joven.



Pese a las dificultades, el equipo del refugio asegura que no quiere abandonar la misión que ha desarrollado durante años. Por esa razón decidió hacer pública su situación y solicitar ayuda económica, donaciones y apoyo para difundir el mensaje. El fundador explicó que el objetivo principal es evitar que decenas de animales queden sin el respaldo que actualmente reciben en el lugar. "No queremos cerrar, queremos seguir rescatando vidas y dando oportunidades", enfatizó. Asimismo, hizo una petición directa a quienes puedan aportar de alguna manera a esta causa: "Por eso, hoy me acerco a ti para pedirte que me ayudes a seguir adelante, a seguir rescatando vidas y que no permitas que las puertas de nuestro refugio tengan que cerrarse".



¿Cómo ayudar a la fundación Gatitos Huérfanos?

El posible cierre del Refugio Gatito Huérfanos significaría la pérdida de un espacio que durante años ha servido como refugio para animales víctimas del abandono y el maltrato. Por eso, desde la organización esperan que la comunidad pueda unirse para evitar que este proyecto desaparezca. Miguel Ángel cerró su mensaje agradeciendo a quienes han apoyado la causa y reiterando el compromiso que ha mantenido desde el primer día: "Gracias por tu apoyo y juntos por un mejor planeta, no al maltrato y no al abandono animal". Hoy, el futuro del refugio depende de la solidaridad de las personas que decidan sumarse a este llamado y contribuir para que siga brindando una segunda oportunidad a cientos de animales que no tienen otro lugar al cual acudir. Si desea donar, puede hacerlo a través de las siguientes cuentas:



Llave Bre-B: 3503782730

Bancolombia Ahorros: 39828426021

Paypal: @ refugiogatitos

ÁNGELA URREA PARRA



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