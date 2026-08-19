Así es la hoja de ruta para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto: se hará por etapas

Durante la primera mesa técnica entre el Gobierno y el sector privado se estableció un plan de reconstrucción y un cronograma para entregar las diferentes ayudas a los damnificados después del terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto. Para miles de familias la vida quedó en pausa. Casas que se convirtieron en escombros, hogares que dejaron de ser habitables y familias tuvieron que buscar dónde dormir para ahora comenzar desde cero.

De acuerdo con el más reciente reporte del gobierno, más de 30.600 viviendas quedaron destruidas, más de 136.000 averiadas y 147.464 familias afectadas. Mientras comienza la reconstrucción, también crecen las reclamaciones ante las aseguradoras: van más de 10.000 por daños en inmuebles. Pero reconstruir no solo significa levantar paredes.



¿Cómo es la hoja de ruta para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto?

El Gobierno plantea una ruta que comienza por saber exactamente qué pasó con cada familia, qué perdió y qué necesita. Esta etapa de caracterización o censo de familias afectadas va hasta el 30 de septiembre. "De los cinco departamentos tenemos tres departamentos ya avanzando en la caracterización y finalizando. Tenemos dos, como lo es Cali hoy y como lo está viviendo hoy Risaralda, que necesitan terminar todo el tema de levantamiento, de poder levantar escombros, de aún seguir sacando víctimas", explicó en declaraciones el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

En octubre comienza una segunda etapa . Se pondrá en marcha subsidios para arriendo, mientras las familias que tengan viviendas menos afectadas podrán acceder a programas de mejoramiento durante los 6 meses posteriores. "El subsidio de arriendo por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo que hoy ha establecido 100.000 millones para poder mitigar la realidad que están viviendo muchas de estas familias, que puedan acceder y cómo lo harán. A través de la caracterización de los territorios. ¿A través de quién? De las gobernaciones", añadió Beltrán.



Después llegará la etapa más larga , la de volver a construir y entregar viviendas. "Obviamente articular ya con los constructores de vivienda para ver cuál es la oferta. Nosotros tenemos oferta disponible, tenemos más de 1.000 viviendas hoy terminadas que se podrían vender para estos propósitos", aseguró Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Mientras tanto los gremios también hacen una solicitud al gobierno y es claridad sobre quién gerenciará el Fondo Milagro, un mecanismo importante que recibirá todas las donaciones y que permitirá la reconstrucción real.



Este miércoles, el Gobierno nacional anunció oficialmente la declaratoria de emergencia económica. La medida busca agilizar recursos y facilitar también la atención de los afectados, disponiendo totalmente del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Además, el ministerio de Hacienda, Miguel Gómez, anunció anteriormente que se promulgará un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender la emergencia.

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