Primeras imágenes de Shakira en Quibdó, donde visita colegios afectados: "Un lugar que quiero"

Una semana después del terremoto, Shakira llegó hasta Quibdó, en el Chocó, para visitar algunos de los colegios más afectados. Su arribo a esta región en la tarde del lunes ha generado gran emoción en los habitantes, quienes la esperan a las afueras del Colegio Industrial Carrasquilla mientras cantan sus canciones. La artista barranquillera se encuentra evaluando las afectaciones de las instituciones educativas para poder brindar una ayuda oportuna por medio de su fundación, Pies Descalzos.

"Bienvenida, muchas gracias por venir a acompañarnos", le dijo la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba-Curi. La cantante la abrazó y le respondió: "Qué linda que es". En otro clip, la barranquillera habló directamente con los estudiantes, y dijo: "Estoy feliz de estar con ustedes (...) No hay manera de aliviar el dolor de tantos, pero lo que sí hay es compromiso de estar aquí y no abandonar al Chocó, como ha sido históricamente abandonado (...) Es un lugar que quiero".

"Estoy feliz de estar con ustedes (...) No hay manera de aliviar el dolor de tantos, pero lo que sí hay es compromiso de estar aquí y no abandonar al Chocó, como ha sido históricamente abandonado": Shakira le envía un saludo a la gente de Quibdó, Chocó. "Es un lugar que quiero",… pic.twitter.com/LPJto67Qdm — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 17, 2026

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Está previsto que la cantante anuncie ayudas para los habitantes de esta región, una de las más pobres de Colombia, para hacer frente a los efectos del terremoto, según personas cercanas a la artista. Cabe recordar que Quibdó es uno de los municipios más pobres de Colombia y de los más afectados por el terremoto, cuyo epicentro se situó en el departamento del Chocó, donde murieron al menos 13 personas y hubo miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", escribió la cantante en su cuenta de X tras el sismo.

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Shakira ya se encuentra reunida con la comunidad de Quibdó, Chocó. La colombiana estará recorriendo los colegios que resultaron afectados por el terremoto en Colombia. La gobernadora del departamento la acompaña.



Crédito: autoridades de Chocó



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Shakira llegó acompañada de el filántropo Howard Buffett, quien también saludó a los menores y a la mandataria local. Buffett, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett y con una larga trayectoria de trabajo en Colombia, recibió la ciudadanía colombiana en 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, después de haber invertido más de 160 millones de dólares en proyectos en la región del Catatumbo, entre ellos la reconstrucción de carreteras, la sustitución de cultivos ilícitos y labores de desminado humanitario. El empresario llegó en 2008 a Colombia de la mano de Shakira y su Fundación Pies Descalzos para apoyar la construcción de colegios en Barranquilla y Cartagena y desde entonces ha realizado distintas aportaciones a proyectos sociales en el país.

Por otro lado, la Fundación Pies Descalzos trabaja desde hace dos décadas en Quibdó, donde en 2005 inauguró la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (INTAR), destinada a estudiantes de primaria. Actualmente, construye una nueva sede de la institución, con capacidad para 960 alumnos y 6.000 metros cuadrados de área construida, cuya obra figuraba con un avance del 90 % en la web de la organización, sin que por ahora se haya informado de posibles afectaciones por el terremoto.

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE