Shakira consiguió un millón de dólares para reconstruir las escuelas del Chocó tras terremoto

Shakira llegó este lunes a Quibdó, donde recorrió algunos de los sectores afectados por el terremoto que golpeó al Chocó y otras zonas del occidente colombiano. La artista, que desarrolla desde hace más de dos décadas proyectos educativos a través de la Fundación Pies Descalzos, centró su visita en la situación de los niños y jóvenes que han visto interrumpidas sus actividades escolares a causa de la emergencia, y anunció que logró conseguir un millón de dólares para atender la situación.

La cantante comenzó expresando que recibe este lunes "el dolor que sienten todas las personas damnificadas en Chocó, de todos los padres que han perdido a sus hijos. No hay palabras suficientes para consolar, para reparar tanto dolor". Sin embargo, afirmó que se compromete a ayudar al deparyamento:

"Hay un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas, que no pueden regresar al colegio .El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, a que cada niño pueda volver a la escuela, que cada niño pueda volver a su vida, a sus amigos. Estamos aquí todos muy conmovidos por lo que estamos viendo. Una escuela de las muchas que se han colapsado".



La barranquillera resaltó que han estado junto a su fundación en la zona "desde hace 22 años, hemos graduado 400 estudiantes, de los cuales el 70% han llegado a la universidad. Se ha demostrado que todo lo que hemos invertido, cada esfuerzo que hemos invertido aquí en el Chocoba, ha valido la pena. (...) Es lo que queremos desde la Fundación Pies Descalzos y por eso estamos, bueno, hay muchísimo por hacer, estamos haciendo, dando los primeros pasitos".



También, hizo un llamado a la comunidad internacional y al sector privado para que siga brindado apoyo a Colombia tras la tragedia. "Cada día que los niños no van a la escuela, es un día que pausamos su futuro y eso no lo podemos permitir. Yo todos estos días he estado conversando con todos los que conozco y puedo compartirles que Global Citizen va a aportar 500.000 dólares, y que esos esfuerzos van complementados por Life Nation, que son mis socios, también con otros USD 500.000. Hemos podido recoger este fin de semana un millón de dólares que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas".

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