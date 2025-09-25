En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Procuraduría revisa posible infiltración de civil al Bafur 5, en el Batallón Guardia Presidencial

Procuraduría revisa posible infiltración de civil al Bafur 5, en el Batallón Guardia Presidencial

El Ministerio Público abrió indagación disciplinaria a dos integrantes del Ejército Nacional por presunta entrega de información clasificada a una mujer que se habría presentado como capitán de la Policía.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Procuraduría revisa posible ingreso irregular de civil al Batallón Guardia Presidencial
Procuraduría revisa posible ingreso irregular de civil al Batallón Guardia Presidencial. -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad