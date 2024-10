Profesora fue víctima de feminicidio en La Guajira: agresor tenía orden de no acercarse a ella

En el departamento de La Guajira, las autoridades están investigando el feminicidio de una docente a manos de su expareja sentimental en el municipio de San Juan del Cesar.

¿Quién es la víctima de feminicidio en La Guajira?

De acuerdo con testimonios de los testigos, el feminicida le disparó en varias oportunidades a la víctima. La mujer, identificada como Yaniris Isaza Castro, de 52 años, alcanzó a ser llevada en un mototaxi hasta un hospital, pero falleció minutos después, a pesar de los esfuerzos de los médicos.

Según las autoridades, el feminicida tenía una medida para no acercarse a la víctima. El sujeto fue identificado como Hermes de Jesús Cabana Maestre, quien es conocido en el municipio como El Chino Cabana. Según el diario La Guajira Hoy, la pareja tenía un hijo adolescente.

“La mujer quedó malherida e ingresó al hospital de San Juan del Cesar, donde los médicos manifestaron que, pasada una hora de su ingreso, murió por las heridas ocasionadas con el arma”, dijo un familiar de la víctima.

Yaniris Isaza Castro, de 52 años, víctima de feminicidio - Redes sociales

Según La Guajira Hoy, la relación entre el señalado feminicida y la víctima mortal había terminado hace ocho meses. Los allegados de la mujer señalaron que, desde entonces, el supuesto agresor comenzó a acosarla, a seguirla y a pedirle que volvieran a tener una relación sentimental.

Familia de víctima de feminicidio le temía al agresor: allegado

Una persona cercana a Yaniris les contó a las autoridades que en una oportunidad el señalado feminicida la amenazó diciéndole que, si ella no era para él, no lo sería para nadie: “La familia le cogió miedo y la motivó a ir a la Policía. Él estaba loco y ella no quería volver con él por celoso”.

Luego del crimen, los testigos llamaron a la Policía Nacional. Uniformados llegaron hasta el lugar y capturaron al sujeto para luego dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de feminicidio agravado.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

