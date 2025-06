¿Qué le pasó a Maynor MC, hondureño que estaba desaparecido en Colombia? Su equipo se pronunció

Familiares de Maynor MC, cantante hondureño, pasaron días de preocupación luego de que el famoso desapareciera en medio de labores de promoción musical en Colombia. El artista se encontraba llevando a cabo labores de su carrera artística en Medellín, capital de Antioquia, y después de varias horas su familia y equipo no lograron localizarlo. Desde el pasado sábado 21 de junio empezaron a alertar a sus seguidores sobre su desaparición.

Afortunadamente, tras tres largos días de preocupación por parte de quienes lo conocían, el equipo de Maynor MC ha anunciado que el cantante ya se ha comunicado con sus familiares informando que está "sano y salvo". Aunque no dieron muchos detalles sobre lo que le pasó al cantante, sus compañeros de trabajo sí indicaron que su desaparición no se trató de un plan de marketing para promocionar una nueva canción, como se pensó en algunos portales de entretenimiento.

¿Qué le pasó a Maynor MC?

La alarma se encendió cuando, el sábado 21 de junio, amigos cercanos y colegas del artista comenzaron a publicar mensajes en redes sociales señalando que Maynor MC no había sido localizado tras varias horas de silencio absoluto en sus canales habituales de comunicación. El último contacto confirmado que se tuvo con él fue en la ciudad de Medellín, donde se encontraba presuntamente realizando reuniones para una posible colaboración musical.

Su equipo de trabajo manifestó públicamente su preocupación, y los seguidores del cantante iniciaron una campaña digital con el hashtag #DóndeEstáMaynorMC, que rápidamente se viralizó en Honduras y también generó eco en Colombia, tanto que la DPI de Honduras solicitó apoyo a Interpol Colombia para la búsqueda del cantante. Aunque no se tenía información oficial sobre una denuncia ante las autoridades, varios medios locales comenzaron a cubrir el caso ante la creciente inquietud.

Maynor MC apareció "sano y salvo"

Tras más de 48 horas de preocupación, en las redes sociales de Maynor MC se publicó un comunicado en el que se indicó que el cantante ya había sido localizado. "Apareció sano y salvo, él se ha comunicado con sus familiares hoy por la tarde", se lee en el comunicado. También aclararon que la desaparición del hondureño "no es un SHOW DE MARKETING como algunas personas lo han mencionado irresponsablemente sin saber la verdadera situación".

Hasta ahora, no hay un comunicado oficial que detalle qué motivó la ausencia del artista ni si estuvo en algún tipo de peligro. Algunas versiones no confirmadas hablan de un posible episodio de agotamiento emocional o crisis personal, lo que podría explicar su desconexión. En redes sociales, varios seguidores expresaron comprensión y empatía, subrayando la importancia de la salud mental, especialmente en figuras públicas que enfrentan altas presiones. Su equipo resaltó que no pueden dar detalles sobre lo ocurrido porque el artista aún se encuentra en Colombia.

Pese a este episodio, todo indica que Maynor MC planea continuar con su carrera sin pausas. En sus últimas publicaciones de Instagram, antes de desaparece, dejó ver imágenes desde un estudio de grabación en Medellín, lo que sugiere que demostró que estaba trabajando en nuevo material. Además, ha confirmado que participará en un evento musical en Tegucigalpa en julio, lo que marcaría su regreso a los escenarios tras el incidente. En el comunicado se indicó que "Maynor lanzará un nuevo tema la siguiente semana ya programado de hace un mes y lo sucedido en Colombia es algo totalmente ajeno a lo que se fue a trabajar, que fue presentar su nuevo tema 'Cartagena' y una grabación de un nuevo video".

El cantante concluyó el momento con un pronunciamiento en sus historias, señalando que "es triste ver algunos comentarios en redes sobre mi incidente, ¿tenían que salir noticias negativas para ser verdad? Wow que lamentable". Se está esperando que se confirme el momento en el que Maynor MC regrese a Honduras para reunirse con su familia y se conozcan más detalles sobre lo que le pas{o.

