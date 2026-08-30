En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE LA PINTADA
TADEJ POGACAR
GUSTAVO APONTE
NEPAL
CORTES DE AGUA MEDELLÍN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Lo que se sabe sobre muerte de mujer tras procedimiento estético en Antonio Nariño, sur de Bogotá

Lo que se sabe sobre muerte de mujer tras procedimiento estético en Antonio Nariño, sur de Bogotá

Según las autoridades, la muerte de la mujer ocurrió al interior de su vivienda, tres días después de someterse a la cirugía estética en un centro estético ilegal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de ago, 2026
Comparta en:
Lo que se sabe sobre muerte de mujer tras procedimiento estético en Antonio Nariño, sur de Bogotá
La mujer se realizó una bichectomía, procedimiento que el centro estético no tenía permiso para realizar -
Getty

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá notificó este domingo el fallecimiento de una mujer tres días después de someterse a una bichectomía en un establecimiento de la localidad de Antonio Nariño, en el sur de la ciudad, que operaba sin la debida habilitación para procedimientos quirúrgicos. Este caso se añade a las investigaciones vigentes sobre hechos similares registrados este año.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con el comunicado, los hechos se iniciaron en la madrugada. A las 5:21 a. m., el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) recibió el reporte de una emergencia médica en un domicilio particular. Se brindó asistencia remota mediante videollamada para realizar maniobras de reanimación básica mientras la ambulancia se desplazaba al lugar. A las 5:48 a. m., indicó la Secretaría, la tripulación médica arribó a la residencia y confirmó el deceso de la paciente, activando apoyo psicológico para sus familiares.

Mujer muerta tras procedimiento estético en Bogotá falleció en su casa

Las indagaciones preliminares determinaron que la muerte de la mujer ocurrió en su vivienda, tres días después de someterse a la cirugía estética. Al respecto, la Alcaldía de Bogotá explicó que el sitio no estaba autorizado para realizar procedimientos invasivos de ese tipo. La Secretaría de Salud advirtió en su comunicado oficial que “dicho establecimiento no cuenta con autorización para la realización de cirugías plásticas” .

Últimas Noticias

Así regirá el Pico y Placa en Bogotá durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre
BOGOTÁ

Así regirá el pico y placa en Bogotá durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Habla hermano del escolta de Gustavo Aponte tras hipótesis de Fiscalía sobre "error" de los sicarios
BOGOTÁ

Habla hermano del escolta de Gustavo Aponte tras hipótesis de Fiscalía sobre "error" de los sicarios

A pesar de estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud desde marzo de 2024 para consultas de Medicina General, Dermatología y Psicología y con un concepto favorable en junio de 2026, las autoridades señalaron que “en esto no cabe la realización de cirugías plásticas”. La Alcaldía de Antonio Nariño, dijo la Secretaría, ya había ejecutado un operativo allí el pasado 22 de mayo. Tras el deceso, la Secretaría visitó tres sedes asociadas al establecimiento y, al encontrarlas cerradas, inició la verificación de credenciales del personal registrado.

Caso de Yulixa Toloza: el precedente

Este hecho guarda relación con el caso de Yulixa Toloza, ocurrido a mediados de mayo de este año. Yulixa, de 52 años, ingresó el miércoles 13 de mayo al centro estético Beauty Láser MD, en la localidad de Tunjuelito, para una lipólisis láser bajo la promesa de resultados garantizados por supuestos profesionales. Tras el procedimiento, su salud se deterioró.

En lugar de remitirla a un hospital, los propietarios (los ciudadanos venezolanos María Fernanda Delgado y Edison Torres) cortaron contacto con los allegados de la paciente, afirmando que se había retirado en un vehículo de alquiler. Sin embargo, grabaciones de seguridad registraron cuando sacaron el cuerpo arrastrándolo para introducirlo en un carro gris.

Su cuerpo fue hallado el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca. Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue una “embolia pulmonar” derivada del procedimiento. El vehículo gris fue recuperado en Los Patios, Norte de Santander y la investigación estableció que los sospechosos pagaron 400.000 pesos colombianos a Kelvis Sequera y 800.000 pesos colombianos a Jesús Hernández para limpiar y ocultar el vehículo en la ciudad de Cúcuta.

Publicidad

La investigación penal reveló la participación de Eduardo David Ramos, quien realizó la cirugía haciéndose pasar por cirujano calificado, y del anestesiólogo cubano Leodelvis Acosta, alias Leo, acusado de arrojar el cadáver a la vía. Tras huir, Delgado y Torres fueron detenidos en el estado Portuguesa (Venezuela), y Ramos en Aragua, por circulares de Interpol.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

Relacionados

Localidad Antonio Nariño

Yulixa Toloza

Publicidad

Publicidad

Publicidad