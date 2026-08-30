Lo que se sabe sobre muerte de mujer tras procedimiento estético en Antonio Nariño, sur de Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá notificó este domingo el fallecimiento de una mujer tres días después de someterse a una bichectomía en un establecimiento de la localidad de Antonio Nariño, en el sur de la ciudad, que operaba sin la debida habilitación para procedimientos quirúrgicos. Este caso se añade a las investigaciones vigentes sobre hechos similares registrados este año.

De acuerdo con el comunicado, los hechos se iniciaron en la madrugada. A las 5:21 a. m., el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) recibió el reporte de una emergencia médica en un domicilio particular. Se brindó asistencia remota mediante videollamada para realizar maniobras de reanimación básica mientras la ambulancia se desplazaba al lugar. A las 5:48 a. m., indicó la Secretaría, la tripulación médica arribó a la residencia y confirmó el deceso de la paciente, activando apoyo psicológico para sus familiares.



Mujer muerta tras procedimiento estético en Bogotá falleció en su casa

Las indagaciones preliminares determinaron que la muerte de la mujer ocurrió en su vivienda, tres días después de someterse a la cirugía estética. Al respecto, la Alcaldía de Bogotá explicó que el sitio no estaba autorizado para realizar procedimientos invasivos de ese tipo. La Secretaría de Salud advirtió en su comunicado oficial que “dicho establecimiento no cuenta con autorización para la realización de cirugías plásticas” .

A pesar de estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud desde marzo de 2024 para consultas de Medicina General, Dermatología y Psicología y con un concepto favorable en junio de 2026, las autoridades señalaron que “en esto no cabe la realización de cirugías plásticas”. La Alcaldía de Antonio Nariño, dijo la Secretaría, ya había ejecutado un operativo allí el pasado 22 de mayo. Tras el deceso, la Secretaría visitó tres sedes asociadas al establecimiento y, al encontrarlas cerradas, inició la verificación de credenciales del personal registrado.



Caso de Yulixa Toloza: el precedente

Este hecho guarda relación con el caso de Yulixa Toloza, ocurrido a mediados de mayo de este año. Yulixa, de 52 años, ingresó el miércoles 13 de mayo al centro estético Beauty Láser MD, en la localidad de Tunjuelito, para una lipólisis láser bajo la promesa de resultados garantizados por supuestos profesionales. Tras el procedimiento, su salud se deterioró.



En lugar de remitirla a un hospital, los propietarios (los ciudadanos venezolanos María Fernanda Delgado y Edison Torres) cortaron contacto con los allegados de la paciente, afirmando que se había retirado en un vehículo de alquiler. Sin embargo, grabaciones de seguridad registraron cuando sacaron el cuerpo arrastrándolo para introducirlo en un carro gris.



Su cuerpo fue hallado el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca. Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue una “embolia pulmonar” derivada del procedimiento. El vehículo gris fue recuperado en Los Patios, Norte de Santander y la investigación estableció que los sospechosos pagaron 400.000 pesos colombianos a Kelvis Sequera y 800.000 pesos colombianos a Jesús Hernández para limpiar y ocultar el vehículo en la ciudad de Cúcuta.

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La investigación penal reveló la participación de Eduardo David Ramos, quien realizó la cirugía haciéndose pasar por cirujano calificado, y del anestesiólogo cubano Leodelvis Acosta, alias Leo, acusado de arrojar el cadáver a la vía. Tras huir, Delgado y Torres fueron detenidos en el estado Portuguesa (Venezuela), y Ramos en Aragua, por circulares de Interpol.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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