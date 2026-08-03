MinJusticia confirmó ataque cibernético que afectó parte de sus servicios: esto se sabe

El Ministerio de Justicia y del Derecho confirmó este lunes 3 de agosto de 2026 que fue víctima de un ataque informático que afectó parte de su infraestructura tecnológica. De acuerdo con la entidad, el incidente fue ejecutado "mediante un virus tipo ransomware", una modalidad de ciberataque utilizada para bloquear o comprometer sistemas informáticos y dificultar el acceso a la información o a los servicios digitales. La situación fue dada a conocer a través de un comunicado oficial de la entidad.

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Aunque el Ministerio no precisó cuáles sistemas fueron impactados ni detalló el alcance definitivo del incidente, sí informó que, una vez detectado el ataque, se pusieron en marcha los protocolos establecidos para este tipo de emergencias con el propósito de evitar una mayor afectación, "incluyendo el aislamiento preventivo de los sistemas comprometidos para evitar su propagación" hacia otras plataformas de la entidad, según se lee en un comunicado.

"Rechazo de manera categórica este ataque contra la infraestructura tecnológica del Estado y hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes para que adelanten con la mayor celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia", manifestó la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque.



MinJusticia trabaja con MinTIC para recuperar servicios afectados

Tras detectar el incidente, el Ministerio de Justicia informó que inició un trabajo coordinado con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y con los equipos especializados encargados de atender emergencias de ciberseguridad con el fin de "contener el incidente, determinar su alcance, avanzar en la recuperación segura de los sistemas y restablecer gradualmente los servicios afectados". Los análisis técnicos determinarán el impacto real del ransomware sobre la infraestructura tecnológica de la entidad.



En su pronunciamiento, MinJusticia indicó que contaba con mecanismos de seguridad informática y planes de respuesta para enfrentar este tipo de situaciones, los cuales fueron activados inmediatamente después de detectar el ataque. "Si bien ninguna organización está exenta de enfrentar este tipo de amenazas, el Ministerio contaba con mecanismos de seguridad y respuesta que fueron activados de manera inmediata para contener la situación y proteger la infraestructura tecnológica de la entidad".



"No cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional, garantizar la continuidad de los servicios y reforzar nuestra infraestructura tecnológica", agregó la ministra Rusinque. De acuerdo con el International Business Machines (IBM) el ransomware es una modalidad de software malicioso (malware) que toma como rehenes los datos o los dispositivos de una víctima, bloqueando el acceso a la información hasta que se pague un rescate.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co