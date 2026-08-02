Secuestran al cantante de Los Bacanes del Sur en la vía entre Popayán y El Tambo, en el Cauca

El cantante Milton Mesa, de la agrupación conocida como Los Bacanes del Sur, fue secuestrado por hombres armados en la vía que comunica a la ciudad de Popayán con El Tambo, en el departamento del Cauca.

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Varios hombres habrían ingresado a un estadero en el sector de La Chorrera y obligaron al músico a subir a una camioneta que luego se fue por la vía en dirección hacia El Tambo, según dijeron fuentes de El Espectador. El medio también indicó que el Gaula recibió la alerta sobre las 6:00 de la tarde y “de inmediato los destacamentos de Gaula Militar como de Gaula Policía fueron desplegados para adelantar investigaciones”.



¿Cuál es la agrupación Los Bacanes del Sur?

De acuerdo con los canales oficiales de la banda, Los Bacanes del Sur surgió a mediados de 2001, cuando “grupo de amigos de Popayán, Cauca y Florencia, Caquetá, deciden formar una agrupación musical con el fin de expresar sus sentimientos y vivencias”.

La agrupación se dedica a componer y producir música norteña y popular. “La primera propuesta discográfica titulada El Raspachín fue lanzada al mercado en el año 2002, obteniendo la aceptación total del público en general ya que su singular manera de interpretar la música norteña y popular dio un toque diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar”, aseguran.

