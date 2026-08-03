¿Qué ocurre con el volcán Puracé? Experto explica las razones de la alerta naranja

El volcán Puracé, junto con la cadena volcánica Los Coconucos, permanece en estado de alerta naranja desde el 1 de agosto de 2026, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) identificara cambios significativos en los parámetros de monitoreo que evidencian una alteración importante en su comportamiento. La entidad mantiene un seguimiento permanente de la actividad e insiste en que la comunidad no debe acercarse a la zona de los cráteres debido al riesgo que representan las emisiones repentinas de gases y ceniza.

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El cambio de nivel de alerta fue acompañado de un llamado a la población para evitar el ingreso a la parte alta de los volcanes Puracé, Curiquinga y Piocollo, donde pueden presentarse emisiones súbitas que ponen en peligro la vida de las personas.

El coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Jaime Raigosa, explicó que durante las últimas semanas se ha observado unn incremento tanto en la altura como en la temperatura de las columnas de emisión registradas en el volcán.



"Respecto a las columnas de las emisiones, hemos tenido unos aumentos también en las alturas, tanto si se comparan con las alturas que teníamos en semanas anteriores, como con las alturas que tuvimos en el proceso de noviembre y diciembre del año pasado. Hemos alcanzado alturas hasta de 3.400 metros sobre la cima del volcán y aumentos también en la temperatura que hemos podido medir de estas columnas", señaló.



Según Raigosa, estos cambios estarían relacionados con un mayor flujo de gases a altas temperaturas. Además, indicó que las emisiones han estado acompañadas de otros fenómenos percibidos por las comunidades próximas. "Los pobladores de las veredas cercanas del volcán han reportado ruidos y han reportado vibraciones del suelo, que seguramente están asociadas con la señal sísmica que genera la explosión", afirmó.

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El funcionario también confirmó que la caída de ceniza ya ha sido reportada en distintos sectores. Explicó que en la población de Coconuco se han registrado caídas continuas y que, incluso, en varios lugares de la ciudad de Popayán también se ha observado presencia de ceniza.

Actividad volcánica continúa con emisiones y aumento de gases

En su más reciente reporte, divulgado el 2 de agosto a las 2:00 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano informó que continúa registrándose actividad sísmica asociada con los fluidos al interior del sistema volcánico.

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El Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé sigue mostrando actividad importante muy cerca de la superficie:



Se registran temblores y vibraciones internas (eventos de largo periodo y tremor) causados por el gas que busca salir hacia la superficie.

Salió más cantidad de dióxido de azufre a la atmósfera y subió la cantidad de dióxido de carbono acumulado en el suelo.

y subió la cantidad de dióxido de carbono acumulado en el suelo. El volcán continúa expulsando gases y ceniza a través de las grietas de su cráter.

Durante las últimas 24 horas analizadas por la entidad fueron registradas seis emisiones de ceniza. La de mayor altura alcanzó aproximadamente un kilómetro y se dispersó hacia el occidente y noroccidente, siguiendo la dirección de los vientos.

Como consecuencia de estas emisiones, se reportó caída de ceniza en el sector norte de Popayán y en las veredas Cristales, Pisanrabó, Tabío e Hispala, ubicadas en el municipio de Puracé.

El informe agrega que, hasta el momento, no se ha observado actividad fumarólica en los volcanes Curiquinga y Piocollo.

¿El volcán seguirá en alerta naranja?

El Servicio Geológico Colombiano señaló que los valores registrados por los instrumentos de monitoreo durante los últimos días corresponden a los más altos observados hasta ahora, superando ampliamente las líneas base de comportamiento establecidas para este volcán. Por esa razón, el estado de alerta naranja se mantiene vigente.

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La entidad aclaró que, mientras permanezca este nivel de alerta, es posible que la actividad presente disminuciones temporales respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, enfatizó que esa variación no significa necesariamente que el volcán haya recuperado un comportamiento estable.

Asimismo, indicó que para regresar al nivel de alerta amarilla será necesario mantener un periodo de evaluación en el que se analicen todos los parámetros monitoreados y se confirme una tendencia estable y confiable.

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El SGC reiteró la recomendación de no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a que pueden producirse emisiones repentinas de gases y ceniza que representan un alto riesgo para las personas. También pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente mediante los boletines oficiales de la entidad y atender las orientaciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, aseguró que la protección de la vida es la prioridad frente a esta situación. Informó que dio instrucciones a la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres para mantener un monitoreo permanente y fortalecer la coordinación con las entidades competentes.

Además, invitó a la ciudadanía a conservar la calma, informarse únicamente por los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades. "La prevención y la información responsable son fundamentales para proteger la vida de nuestras comunidades". Escribió.