Pico y placa en Ibagué para la semana del 3 al 6 de agosto: rotación y horarios de la norma

Atención conductores en la capital del Tolima: la Secretaría de Tránsito y Transporte confirmó el funcionamiento de la medida de pico y placa en Ibagué para el segundo semestre del 2026. Conozca los dígitos restringidos por día, el horario de restricción y el valor de la sanción económica para evitar comparendos.

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La Secretaría de Tránsito y Transporte de la Gobernación del Tolima y las autoridades de movilidad locales recordaron a la ciudadanía cómo aplica la restricción vehicular de pico y placa en Ibagué durante la segunda mitad del año. La medida contempla la restricción de circulación para particulares con el fin de optimizar el flujo vehicular en la ciudad y mejorar la calidad del aire.

Los conductores deben tener presente que transitar en los días y horarios no permitidos no solo implica la inmovilización del vehículo según el caso, sino también una importante sanción pecuniaria fijada por las autoridades de tránsito.



Fechas, horarios y días clave del pico y placa en Ibagué

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Tránsito y Transporte, el calendario de aplicación del pico y placa en Ibagué para el segundo semestre del 2026 rige de la siguiente manera:



Vigencia de la medida: Desde el 01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026 .

Desde el hasta el de . Horario de restricción: La medida aplica de manera continua desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

La rotación de dígitos según el último número de la placa del vehículo está distribuida así durante la semana laboral:



Lunes: Restricción para placas terminadas en 6 y 7 .

Restricción para placas terminadas en . Martes: Restricción para placas terminadas en 8 y 9 .

Restricción para placas terminadas en . Miércoles: Restricción para placas terminadas en 0 y 1 .

Restricción para placas terminadas en . Jueves: Restricción para placas terminadas en 2 y 3 .

Restricción para placas terminadas en . Viernes: Restricción para placas terminadas en 4 y 5.

Multas y sanciones por incumplir la medida de restricción

Las autoridades de movilidad indicaron que los controles de tránsito se mantendrán de forma permanente en los principales corredores viales de la ciudad.



Incumpir la norma del pico y placa en Ibagué acarrea una sanción económica correspondiente a quince (15) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), además de los costos adicionales en caso de que el vehículo requiera ser trasladado a los patios oficiales por la autoridad competente.



Requisitos y recomendaciones para los conductores

Para transitar sin contratiempos por las vías de Ibagué y evitar sanciones administrativas, la Secretaría de Tránsito y Transporte recomienda a todos los propietarios y tenedores de vehículos particulares atender los siguientes requerimientos:



Verificación de la placa: Consultar el último dígito de la placa de su vehículo antes de programar sus desplazamientos.

Consultar el último dígito de la placa de su vehículo antes de programar sus desplazamientos. Documentación al día: Portar siempre la Licencia de Conducción , la Licencia de Tránsito del vehículo, la revisión Técnico-Mecánica vigente y el SOAT actualizado.

Portar siempre la , la del vehículo, la revisión vigente y el actualizado. Respetar los horarios: Evitar la circulación dentro de la franja horaria establecida entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. los días en que le corresponda la restricción.

Paso a paso para planear su movilidad y evitar sanciones

Identifique el día de restricción: Verifique la tabla de rotación oficial emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte para determinar qué día de la semana su vehículo tiene prohibición de circular. Organice sus trayectos alternativos: En caso de requerir transporte durante las horas de restricción (6:00 a.m. a 9:00 p.m.), opte por el uso del transporte público colectivo, taxis o medios alternativos de movilidad. Consulte información oficial: Ante cualquier eventualidad, cambios operativos o excepciones puntuales a la norma, verifique siempre los canales institucionales de la Gobernación del Tolima y las autoridades de tránsito locales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

