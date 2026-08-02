Pico y placa Medellín segundo semestre 2026: rotación, horarios y vías exentas, según la Alcaldía

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá oficializaron el calendario de restricción vehicular para la ciudad y la región durante la segunda mitad del año. La medida entrará en vigencia a partir del lunes 3 de agosto de 2026 con el objetivo de regular la circulación vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad del aire en la capital antioqueña.

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Las autoridades recordaron que el incumplimiento de la restricción genera sanciones económicas de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, además de la posible inmovilización del vehículo. Por ello, es clave que los conductores conozcan al detalle la asignación de dígitos por día de la semana, las exenciones vigentes y el mapa de corredores viales autorizados para transitar.



Rotación por días y dígitos para carros particulares y motos

Para los carros particulares, la restricción opera con el último número de la placa. En el caso de las motos de 2 y 4 tiempos, la medida aplica teniendo en cuenta el primer número de la placa. El horario continuo para ambos tipos de vehículos es de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes:



Lunes: 5 y 8

Martes: 1 y 4

Miércoles: 0 y 2

Jueves: 3 y 6

Viernes: 7 y 9

Esta secuencia de números aplica de manera unificada para facilitar la memorización de la restricción entre la ciudadanía y evitar infracciones involuntarias.



Calendario y reglas de Pico y placa para taxis en el segundo semestre de 2026

Para los taxis, el Pico y placa opera bajo un esquema rotativo mensual de acuerdo con el último número de la placa. El horario estipulado para este servicio es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. De acuerdo con el cronograma oficial de la Alcaldía de Medellín, las fechas asignadas por digito durante el periodo comprendido entre agosto de 2026 y enero de 2027 son las siguientes:



Placa finalizada en 0: 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; 7 y 21 de enero.

13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; 7 y 21 de enero. Placa finalizada en 1: 21 de agosto; 4, 14 y 28 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; 8 y 22 de enero.

21 de agosto; 4, 14 y 28 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; 8 y 22 de enero. Placa finalizada en 2: 3 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; 18 de enero.

3 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; 18 de enero. Placa finalizada en 3: 4 y 18 de agosto; 1, 16 y 30 de septiembre; 15 y 29 de octubre; 13 y 27 de noviembre; 7 y 21 de diciembre; 5 y 19 de enero.

4 y 18 de agosto; 1, 16 y 30 de septiembre; 15 y 29 de octubre; 13 y 27 de noviembre; 7 y 21 de diciembre; 5 y 19 de enero. Placa finalizada en 4: 12 y 26 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 9 y 23 de octubre; 9 y 30 de noviembre; 22 de diciembre; 6 y 20 de enero.

12 y 26 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 9 y 23 de octubre; 9 y 30 de noviembre; 22 de diciembre; 6 y 20 de enero. Placa finalizada en 5: 6 y 20 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1, 16 y 30 de diciembre; 14 y 28 de enero.

6 y 20 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1, 16 y 30 de diciembre; 14 y 28 de enero. Placa finalizada en 6: 14 y 28 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2, 17 y 31 de diciembre; 15 y 29 de enero.

14 y 28 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2, 17 y 31 de diciembre; 15 y 29 de enero. Placa finalizada en 7: 10 y 31 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 11 de diciembre; 4 y 25 de enero.

10 y 31 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 11 de diciembre; 4 y 25 de enero. Placa finalizada en 8: 11 y 25 de agosto; 9 y 23 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 4, 14 y 28 de diciembre; 12 y 26 de enero.

11 y 25 de agosto; 9 y 23 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 4, 14 y 28 de diciembre; 12 y 26 de enero. Placa finalizada en 9: 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1, 16 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; 13 y 27 de enero.

Vías exentas del Pico y placa en Medellín

La Secretaría de Movilidad ratificó las arterias viales donde se autoriza la circulación de vehículos sin sanción por Pico y placa. La medida de restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín ni en los siguientes tramos principales:



Sistema vial del río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela. Avenida 33: Desde el río hasta su conexión con la Avenida Las Palmas. Avenida Las Palmas: En toda su extensión. Calle 10: Desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el Aeropuerto Olaya Herrera. Laterales de la quebrada La Iguaná: Entre las carreras 63 y 80. Calzada norte del puente Horacio Toro: En sentido oriente-occidente, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.