¿Qué tan probable es y cómo funcionaria un racionamiento de energía en Colombia en próximos meses?

El operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado energético en Colombia, XM, emitió una alerta preventiva sobre los riesgos de abastecimiento eléctrico que afrontará el país durante la próxima temporada de verano. De acuerdo con las evaluaciones del organismo, la confluencia entre una baja en las precipitaciones a causa del fenómeno de El Niño y la coincidencia de trabajos de mantenimiento en infraestructura clave en la zona oriental del país podría derivar en medidas de racionamiento a partir del mes de enero.

La alerta se concentra de manera particular en Bogotá y los departamentos de Meta y Guaviare, territorios que conforman el área oriental del sistema eléctrico nacional. Según la entidad, la estabilidad de la prestación del servicio durante el primer semestre del próximo año dependerá de las decisiones de coordinación operativa que se adopten en los meses previos, del nivel de recuperación de los embalses y del comportamiento del consumo en los hogares e industrias.



Factores de riesgo y coyuntura en los embalses

El nivel actual de las reservas hídricas y el comportamiento heterogéneo de las lluvias en el territorio nacional marcan el punto de partida de la contingencia energética. En la región oriental, las precipitaciones recientes han permitido mantener niveles de almacenamiento elevados, mientras que en el occidente del país la situación refleja un déficit apreciable.

Juan Carlos Morales, gerente encargado de XM, explicó la situación climática actual y el comportamiento proyectado para los próximos meses: "En la parte oriental de Colombia los embalses están por encima del 95%, mientras que en la parte occidental tenemos una condición deficitaria en aportes donde la reducción de lluvias ha sido cercana al 50% en los últimos dos meses. Se espera que entre septiembre y noviembre se dé la temporada de lluvias en el occidente para recuperar embalses antes del verano de diciembre a marzo."



El directivo enfatizó que las agencias internacionales estiman un 95% de probabilidad de que la intensidad de la condición climática sea elevada durante la temporada seca, lo que exigirá contar con la máxima capacidad almacenada posible para atender la demanda de forma confiable.



Intervención en las centrales hídricas de Guavio y Chivor

El punto crítico de la alerta para el área oriental radica en la programación simultánea de intervenciones técnicas en dos de las principales infraestructuras de generación del país: la central hidroeléctrica del Guavio y la central hidroeléctrica de Chivor.



Respecto a la eventualidad de que ambas intervenciones coincidan en el tiempo sin modificaciones en el calendario, Juan Carlos Morales señaló: "Si se tienen las dos plantas por fuera al mismo tiempo, muy probablemente no tendríamos las condiciones para mantener la seguridad y confiabilidad en la atención de la demanda del área oriental. Tendrían que programarse algunas medidas de racionamiento en horas de máxima demanda para no poner en riesgo la atención de todo el sistema."

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Morales agregó que el periodo de riesgo identificado por el administrador del mercado se extendería desde enero hasta mayo o junio, momento en el cual concluiría la afectación por menores aportes hídricos en el país.



Coordinación de mantenimientos y uso de generación térmica

Frente a la posibilidad de ajustar las fechas de las intervenciones técnicas en las plantas de generación, el operador del sistema indicó que existen espacios de regulación e instancias institucionales para concertar las fechas con las empresas operadoras.

"En este momento estamos en etapa de coordinación de mantenimientos. Lo que planteamos es una señal de riesgo que puede cambiar en caso de que se logre el movimiento de uno de los dos mantenimientos. Existe voluntad por parte de las empresas y de las instituciones para lograr esa coordinación sin poner en riesgo la infraestructura de sus equipos", afirmó el gerente encargado de XM.

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Para mitigar el desgaste de la reserva hídrica antes de la entrada del verano, la estrategia del sector contempla un mayor uso del parque de generación térmica, apoyado en el suministro de gas natural e importación a través de la planta de regasificación. La proyección del operador indica que el requerimiento de generación térmica podría acercarse a los 100 GWh-día durante los meses más secos.



Récords en la demanda energética y llamado al uso eficiente

Un factor de presión adicional sobre el Sistema Interconectado Nacional lo constituye el incremento sostenido en el consumo de electricidad a nivel nacional. Los registros del administrador del mercado muestran cifras históricas de consumo diario y picos de demanda máxima.



Demanda diaria máxima registrada: Superior a los 262 GWh-día.

Superior a los 262 GWh-día. Demanda pico del sistema: Por encima de los 12.500 MW.

Por encima de los 12.500 MW. Meta de embalse consolidado al 30 de noviembre: Mínimo del 80% del volumen útil total.

Mínimo del 80% del volumen útil total. Capacidad de generación térmica disponible: Obligaciones de energía firme por 118 GWh-día.

Ante el aumento de las temperaturas previsto durante el fenómeno climático, Juan Carlos Morales hizo un llamado al consumo consciente por parte de los usuarios del servicio: "Hoy tenemos demandas diarias que superan los niveles históricos. Si la demanda sube durante el verano, pondrá en mayor estrés al sistema. Hacemos un llamado a la concientización de todos los consumidores para que hagan un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, lo que permitirá reducir la presión sobre los recursos disponibles."

Finalmente, el vocero de XM sostuvo que el sistema eléctrico actual cuenta con mayor robustez estructural en comparación con crisis pasadas como la de 1992, siempre y cuando se garantice la disponibilidad de combustibles para el parque térmico, el ingreso oportuno de proyectos de generación y transmisión, y un manejo prudente del recurso hídrico.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.