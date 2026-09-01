Volcán Puracé cumple un mes en alerta Naranja: sigue emisión de ceniza y movimientos sísmicos

A un mes del cambio de estado de alerta de la cadena volcánica Los Coconucos, el Servicio Geológico Colombia (SGC) compartió un nuevo informe sobre la actividad más reciente de la cadena y en especial del volcán Puracé. La entidad explicó que se mantienen los registros de las señales sísmicas y de emisiones de ceniza en torno a la cadena.

Las señales sísmicas están asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos. "Especialmente de tipo tremor (TR), que continúan localizándose bajo el cráter del volcán Puracé con profundidades menores a 1 km. Se mantiene el incremento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca (volcano-tectónica, VT), tanto en número como en energía liberada, registrándose alrededor de 80 eventos, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé, a profundidades entre 7 y 11 km", explicaron.

Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explicó las razones del cambio en el estado de alerta y aseguró que la decisión "fue motivada por el aumento continuo en la actividad del volcán, reflejado en el incremento de la actividad sísmica asociada a la desgasificación que se ubica a niveles muy cercanos a la superficie del cráter del volcán Puracé. Asimismo, se registraron temperaturas especialmente elevadas asociadas a esta desgasificación y continuó la deformación del terreno de manera permanente".



Para este 1 de septiembre, se registra que persiste el proceso de deformación lento del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. "Desde las 2:00 p. m. del día de ayer y hasta la hora de publicación del presente boletín, se registraron ocho emisiones de ceniza, con una altura máxima de 240 m sobre la cima del volcán. Algunas de ellas se pudieron divisar desde las veredas de Campamento, Alto Anambío, Cristales y Chapío del municipio de Puracé y desde la ciudad de Popayán", agregó el SGC.



Santacoloma también ahondó en la generación de un enjambre sísmico en la zona de influencia del volcán Puracé, este fenómeno de repetición constante de eventos sísmicos en una zona específica "se ubicó a una distancia entre 10 y 15 km en dirección oriente del edificio volcánico (...) Hemos registrado aproximadamente 550 eventos sísmicos a partir del día 29 de agosto y hasta la fecha", aseguró el funcionario.

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El SGC enfatizó que mientras se mantiene el estado de alerta Naranja es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán que no significan el regreso al estado de alerta Amargilla. "Pueden disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para realizar el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial, en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable", explicaron.

Se recomienda no acercarse a la zona de los cráteres en los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga y de las cabeceras de los ríos. Las autoridades dicen que de forma repentina "pueden ocurrir emisiones de gases y ceniza, acompañados de expulsión de fragmentos de roca. Así mismo, la acumulación de la ceniza y los materiales emitidos pueden formar flujos de lodo de menor alcance".

Entre las 2:00 p. m. de ayer, lunes 31 de agosto de 2026, y la hora de publicación de este boletín, se registraron ocho emisiones de ceniza del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos , que alcanzaron una altura máxima de 240 m sobre la cima del volcán. Algunas fueron… pic.twitter.com/iazBo3VfKA — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 1, 2026

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