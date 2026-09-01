Presidente De la Espriella aseguró que el Ejército neutralizó potencial acción terrorista en Cúcuta

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró en la noche de este martes que el Ejército Nacional neutralizó una potencial acción terrorista en Cúcuta, Norte de Santander, menos de 24 horas después del atentado en el municipio de Los Patios y del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en esa ciudad.

El hecho que reveló el mandatario se habría dado en Agua Clara, zona rural de Cúcuta. "Tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos. Al advertir la presencia de nuestras tropas, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron en una motocicleta", explicó el presidente en su cuenta de X.

De la Espriella explicó que tras el hallazgo se aseguró la zona y se hizo coordinación con la Policía Nacional para el ingreso de técnicos antiexplosivos. "La información preliminar señala al ELN como posible responsable. La reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública frustró lo que podría tratarse de una acción terrorista con carro bomba y evitó una posible tragedia", añadió el mandatario.



El presidente enfatizó por último que desde el Gobierno no permitirán "que conviertan a Cúcuta ni a ninguna región de Colombia en escenario para sembrar muerte y terror. Los vamos a perseguir y combatir con toda la fuerza legítima del Estado". El anuncio fue realizado horas después del Consejo de Seguridad llevado a cabo en esa misma ciudad, en el que De la Espriella dijo que "cuando los bandidos están ganando, es porque están asociados con el gobierno", haciendo un señalamiento a los mandatarios locales.



"Aquí se acabó esa asociación criminal y no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también", dijo el presidente, agregando que en 15 días va a revisar cuáles son los avances en materia de seguridad en el departamento. El hecho que provocó el Consejo de Seguridad fue la detonación de un carro bomba frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios. El atentado dejó una persona muerta y al menos 11 más heridas. El hecho dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector, que quedó sin energía eléctrica luego del ataque.

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