¿Quiénes eran los cuatro mineros que murieron tras explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca?

En la madrugada de este domingo se confirmó la muerte de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados tras una explosión registrada en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá.



Las autoridades confirmaron la muerte de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados luego de la emergencia ocurrida al finalizar la tarde del sábado 9 de mayo. Las labores de rescate se extendieron durante varias horas hasta la madrugada de este domingo, cuando organismos de socorro informaron que las víctimas fallecieron en el lugar del accidente.

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La identidad de los trabajadores fue informada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y posteriormente confirmada por los organismos de emergencia que participaron en la atención de la situación.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los mineros quedaron atrapados luego de una explosión ocurrida al interior de la mina, a aproximadamente 500 metros de profundidad. Tras varias horas de búsqueda, rescate y recuperación, los equipos de emergencia localizaron a los trabajadores sin vida.



Según reportó Caracol Radio, el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que los trabajadores murieron en el sitio donde ocurrió el accidente. Posteriormente, los organismos de socorro adelantaron las labores para recuperar los cuerpos.



La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, integrantes del Grupo de Rescate Minero, personal médico, efectivos de la Policía de Cundinamarca, funcionarios de la Alcaldía de Cucunubá y miembros de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

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Las autoridades señalaron que la explosión se escuchó durante la tarde del sábado y, tras la alerta, se activaron los protocolos de atención para intentar ubicar y rescatar a los trabajadores atrapados.

Horas antes, a través de su cuenta de X, el gobernador Jorge Emilio Rey había informado sobre la emergencia y la presencia de las autoridades en la zona.

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“Al finalizar la tarde de este sábado se ha presentado una explosión en la mina #LasQuintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de #Cucunubá. Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados”, señaló el mandatario.



¿Quiénes son los cuatro mineros fallecidos?

Las víctimas de la emergencia minera fueron identificadas por las autoridades como:



Yimir Ramos Rodríguez

Wilder Didier Guerrero Villamil

Segundo Manuel Delgadillo Castellanos

Yorman Sneider Briceño López

Alcaldía de Cucunubá se pronunció

Tras la emergencia minera, la Alcaldía Municipal de Cucunubá anunció la cancelación y aplazamiento del evento de carros y motos clásicas que estaba programado para este domingo 10 de mayo en el municipio.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la administración municipal informó que la decisión fue tomada como medida de respeto y solidaridad con las familias afectadas por el accidente ocurrido en la mina Las Quintas.

“Lamentamos informar a la comunidad, inscritos y visitantes que el evento de Carros y Motos Clásicas programado para este domingo 10 de mayo queda CANCELADO Y SERÁ APLAZADO como medida de respeto y solidaridad ante el trágico accidente minero ocurrido en nuestro municipio”, señaló la Alcaldía.

La administración municipal también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció la comprensión de las personas que participarían en la actividad.



Otras emergencias mineras recientes en Cundinamarca

El accidente ocurrido en Cucunubá se registra cinco días después de otra emergencia minera relacionada con una mina de carbón en el departamento. En esa ocasión, nueve trabajadores murieron en el municipio de Sutatausa.

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Además, este sería el tercer accidente minero reportado recientemente en Cundinamarca. La otra emergencia ocurrió el pasado mes de febrero en la vereda Las Peñas de Guachetá, donde seis mineros murieron tras la acumulación de gas metano en una mina de carbón.

Según las autoridades, esa última emergencia sucedió durante operaciones en la mina Mata Siete - La Vidriosa, que funcionaba sin licencias vigentes.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co