Recomendaciones clave para viajar por carretera en Colombia durante Semana Santa 2026

Viajar por las carreteras de Colombia se ha convertido en una de las experiencias favoritas para quienes desean explorar la diversidad de paisajes del país durante la temporada de Semana Santa. En esta época, miles de viajeros aprovechan los días de descanso para recorrer destinos turísticos, por lo que planificar con anticipación y seguir algunas recomendaciones resulta clave para garantizar un trayecto seguro y sin contratiempos.



Por eso, a continuación encontrará una serie de recomendaciones clave que le permitirán planear su viaje de manera organizada, reducir riesgos en la vía y disfrutar de un recorrido seguro y sin contratiempos.



1. Defina su destino con anticipación

Colombia ofrece múltiples opciones: playas, montañas, desiertos o llanuras. Elegir el destino según sus intereses y presupuesto le permitirá organizar mejor el viaje y evitar gastos innecesarios.



2. Verifique el estado de su vehículo

En el marco de Semana Santa, la Alcaldía de Bogotá recomienda revisar el estado técnico-mecánico del vehículo, realizar mantenimiento preventivo y portar documentos como el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.



3. Revise el clima antes de salir

Consultar el pronóstico del tiempo es fundamental. Pues Colombia se encuentra atravesando temporadas de lluvias en diferentes regiones del país, por lo que algunas vías pueden presentar deslizamientos o cierres, esta información le ayudará a tomar decisiones oportunas.



4. Planifique su ruta e itinerario

Investigue sobre el trayecto, identifique paradas estratégicas y contemple rutas alternas. Llevar GPS es útil, pero también se recomienda tener un mapa físico en caso de fallas de señal.

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Además, autoridades como la Alcaldía de Bogotá recomiendan conducir bien descansado, por lo que una adecuada gestión del tiempo resulta clave. Si va a manejar, identifique previamente en la ruta lugares donde pueda detenerse a descansar, alimentarse o incluso dormir en caso de ser necesario.



5. Tenga en cuenta las condiciones de salud

Si su destino es una zona cálida y húmeda, es recomendable vacunarse contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes del viaje. Además, no olvide llevar un botiquín básico.

Tenga en cuenta que algunas carreteras presentan trayectos con múltiples curvas, por lo que es importante prepararse para prevenir mareos, dolores de cabeza u otras molestias durante el viaje.



6. Organice su presupuesto, lleve efectivo y alimentación

Recuerde considerar en su presupuesto los gastos de peajes, alimentación, hospedaje y posibles imprevistos. Si viaja en bus, planificar con antelación le facilitará las compras durante las paradas. Como advierte Aviatur, en varios puntos del país solo se aceptan pagos en efectivo.



Además, en algunos trayectos puede resultar difícil encontrar lugares para comprar comida, por lo que llevar pasabocas y bebidas será de gran ayuda para mantenerse hidratado y alimentado durante el viaje.



7. Conduzca con responsabilidad

Respete las normas de tránsito, evite exceder los límites de velocidad y no conduzca bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. También es fundamental descansar antes de emprender el viaje para prevenir microsueños.



En caso de lluvias, reduzca la velocidad y mantenga una distancia prudente entre vehículos. Estas medidas permiten reaccionar ante cualquier imprevisto en la vía.

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En caso de trancones y emboltellamientos mantenga la calma y sea paciente.



8. Tenga en cuenta los números en caso de emergencia

El Invías recomienda consultar el estado de las vías antes y durante el viaje. Actualmente, los usuarios pueden reportar emergencias a través de WhatsApp (320 301 7300) o consultar información en líneas nacionales y plataformas digitales, mientras se moderniza el servicio #767. También puede hacer uso de la linea de emergencias generales 123.

En esta temporada de Semana Santa, cuando miles de viajeros se movilizan por las carreteras del país, seguir estas recomendaciones no solo facilita el trayecto, sino que contribuye a una experiencia más segura y placentera. La clave está en planear con anticipación, informarse y conducir con responsabilidad.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co