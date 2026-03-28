Lo que se sabe sobre homicidio en Madelena, Bogotá, y la captura de un joven de 23 años

En la tarde de este sábado, 28 de marzo, las autoridades reportaron la detención de un joven de 23 años en el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar. El detenido, al parecer, le quitó la vida a otro ciudadano en medio de un robo.



De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el homicidio ocurrió en la calle 58 sur con carrera 65.

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Según las autoridades, la víctima mortal fue primero herida con el arma de fuego y luego trasladada al hospital de Meissen, donde, lamentablemente, perdió la vida mientras recibía atención médica.

La Policía Metropolitana de Bogotá le incautó al señalado asesino un arma de fuego, además de unos cartuchos.



Las investigaciones en torno a estos hechos estarán a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, y se espera que en las próximas horas el joven sea puesto ante un juez de control de garantías y judicializado por el crimen de homicidio.



Hasta el momento, las autoridades en Bogotá no han revelado la identidad del hombre asesinado en estos hechos.



Cifra de homicidios en Bogotá

En lo corrido del año 2026, en la ciudad de Bogotá se han reportado 173 homicidios, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia. La tasa de homicidios en la capital de Colombia es de 2,18 por cada 100.000 habitantes.

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A nivel nacional, en lo corrido del año 2026 se han registrado 1.166 homicidios, lo que significa una tasa de 2,18 por cada 100.000 habitantes.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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