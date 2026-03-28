Uno de los hermanos imputados en caso de Diana Ospina es el conductor del taxi que la recogió

Durante la audiencia contra los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez, que aceptaron cargos por el secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado a Diana Ospina en Bogotá, el 22 de febrero de 2026, se conoció que uno de ellos fue el conductor de taxi que la recogió a la salida de una discoteca en la localidad de Chapinero.

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La fiscal del caso reveló detalles de cómo se produjo el asalto contra la mujer y el papel de Juan Pablo, quien en un comienzo declaró a las autoridades que no sabía sobre el robo.

El joven, según conoció Noticias Caracol para la fecha de los hechos, tiene antecedentes por hurto calificado y agravado con lesiones personales por otro hurto que se remonta a 2024.



“El conductor le pregunta por las tarjetas bancarias”

La fiscal relató que los hechos se produjeron hacia las 2:30 de la mañana del 22 de febrero de 2026. “Allí toma un taxi que se encontraba en zona pública, al que posteriormente le dijo que se dirigiera hacia su residencia, en la localidad de Engativá, en el barrio Santa María de los Lagos. Una vez llegaron allí, ella le dice al conductor, que en este caso era el señor Juan Pablo Gómez, que cuánto era la carrera”, detalló.



Agregó que Diana Ospina le pidió “al conductor que la deje al lado del pinito, que es la puerta del edificio de donde ella vive. El conductor siguió derecho aproximadamente cinco metros donde ella le dice que debía parar. Frenó el carro, ella quiso preguntar cuánto era, pero no alcanzó a terminar la palabra completa cuando sorpresivamente, con violencia, la abordan dos sujetos por el lado”.



Los hombres la obligaron a meter su cabeza entre las piernas y el delincuente “que estaba a su costado derecho le quita el celular de sus manos y empieza a gritar que le diera las claves de las aplicaciones bancarias. De igual forma el conductor le pregunta por las tarjetas bancarias, ella le responde que no las llevó. En vista de que no tenía todo, se alteran y se ponen más agresivos, halándole el cabello y dándole puños en la cabeza. La siguen sometiendo mientras el carro está en movimiento, le preguntan sobre las claves de sus tarjetas y el desbloqueo del teléfono. Por sus nervios no les pudo responder efectivamente y esto los enfadó más”, dijo la fiscal.

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Diana Ospina, según la parte acusadora, “estaba tan nerviosa que les dijo que iba a vomitar y ellos respondieron que no podía hacerlo. En medio del trayecto pararon el taxi, se baja el conductor y la persona que la tenía sometida le pide que le compre una botella de agua y le ofrece, ella le dice que no y él sarcásticamente le responde ‘tranquila, que no le voy a echar nada’. Pasan dos minutos y se sube nuevamente el conductor sin el agua y ella le pregunta por la botella y le dice que más adelante se la compra. Al mismo tiempo el sujeto que estaba a su derecha va solucionando lo de las transferencias por teléfono”. (Lea también: Diana Ospina, víctima de secuestro extorsivo en Bogotá, rompe el silencio: “Un día a la vez”)

La mujer estuvo secuestrada cerca de 40 horas hasta que sus captores la dejaron en una vía de Choachí, en Cundinamarca, donde la víctima, por sus propios medios, caminó y encontró un CAI, donde le brindaron ayuda para reencontrarse con su familia.

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Según lo declarado por Diana Ospina, los sujetos le habrían robado alrededor de 40 millones de pesos, que sustrajeron a través de cajeros automáticos e ingresando a las aplicaciones de su celular.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co