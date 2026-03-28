Capturados por caso de Diana Ospina aceptan cargos en audiencia pública

Dos hombres señalados del llamado paseo millonario a Diana Ospina, en Bogotá, aceptaron cargos tras ser detenidos durante la noche del viernes 27 de marzo en la capital del país. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió que sean enviados a la cárcel.

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Los dos sujetos capturados harían parte de la banda que secuestró y robó a la joven en la madrugada del pasado 22 de febrero, luego de que ella saliera de un bar y abordara un taxi en la calle, esto porque, al parecer, el servicio que había pedido por aplicación no llegó.



¿Cómo fue el crimen contra Diana Ospina?

La mujer alcanzó a enviar un mensaje vía celular a su familia informando que ya estaba llegando a su casa. Sin embargo, cuando arribó a la vivienda, un taxi que venía siguiéndola se detuvo detrás del carro en el que ella estaba. Dos hombres se bajaron y cada uno entró por lado y lado del puesto trasero.

Los dos taxis arrancaron y retuvieron a la mujer por más de un día. Ella les dijo a las autoridades que los sujetos la mantuvieron en una casa hasta que, finalmente, la abandonaron en la vía que conduce al municipio de Choachí, en Cundinamarca.



Diana Ospina caminó hasta encontrar un CAI, donde pidió ayuda y pudo reencontrarse con su familia. (Lea también: Diana Ospina revela nuevos detalles tras su aparición en vía a Choachí: "Lo que corrí")



Estos son los cargos que aceptaron los señalados criminales

Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina, indicó que los sujetos deben responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado y de hurto calificado y agravado. “Agradecemos a las autoridades, particularmente a la Fiscalía General de la Nación, su actuar célere en este caso, pero esperamos que este sea solo el inicio de la justicia para Diana”, añadió. (Lea también: Diana Ospina, víctima de secuestro extorsivo en Bogotá, rompe el silencio: “Un día a la vez”)



Los dos sujetos capturados el viernes aceptaron los cargos imputados por el ente acusador. Los videos de las cámaras de seguridad fueron clave para identificar y ubicar a los hombres implicados en el caso.

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El alcalde Galán informó que “después de 30 días de investigación, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, apoyada por la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía, se logró la identificación y la captura de quienes serían directos responsables de ese acto criminal”.

El mandatario bogotano recordó también el caso del secuestro y asesinato del profesor Neill Felipe Cubides. Cuatro presuntos responsables fueron capturados y “nos queda respaldar plenamente a la Fiscalía en esta etapa para garantizar que los jueces de la República les dicten medidas de aseguramiento con privación de la libertad a estas personas que son evidentemente un peligro para la sociedad, para todos los bogotanos”, señaló Galán.

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“Esto es una demostración de que tenemos un compromiso y tenemos priorizada la lucha contra la delincuencia para garantizar que quien comete un delito en Bogotá pague por él, y que delincuentes de alta peligrosidad como estos sean identificados, capturados y llevados ante la justicia”, expresó.

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