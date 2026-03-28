Confirman que cuerpo hallado en zona rural corresponde a auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín

Las autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida hallado en una zona rural de Antioquia corresponde al auxiliar de vuelo que había sido reportado como desaparecido en Medellín días atrás. La información fue ratificada por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, según se conoció en la más reciente emisión de Noticias Caracol en vivo.



El hallazgo se produjo entre los municipios de Jericó y Puente Iglesias, donde fue ubicado el cadáver que, tras los procedimientos correspondientes, fue trasladado a Medicina Legal en Medellín para su identificación. Inicialmente, el mandatario había advertido que existía una “muy alta probabilidad” de que se tratara de Eric Gutiérrez, ciudadano estadounidense desaparecido; sin embargo, en las últimas horas se confirmó plenamente su identidad.

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De acuerdo con el reporte de la periodista Erika Zapata, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a Noticias Caracol que corresponde al auxiliar de vuelo estadounidense Eric Gutiérrez. Las causas de su muerte continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que aseguran avanzar en el esclarecimiento del caso y en la identificación de los responsables.

La víctima de 32 años, era auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines, había llegado a Medellín el pasado 21 de marzo. Su desaparición fue reportada un día después, tras ser visto por última vez en una discoteca ubicada en la zona de Provenza.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, cámaras de seguridad registraron el momento en que el auxiliar de vuelo salió del establecimiento nocturno y posteriormente se habría desplazado hacia el municipio de Itagüí en compañía de otras personas.



‼️Tengo que dar una triste noticia.

Desde el pasado Domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez un ciudadano Estadounidense que se encuentra desaparecido.

Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias.

Existe… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 27, 2026

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Desde entonces, no se volvió a tener rastro de su paradero, lo que activó un operativo de búsqueda liderado por la Policía y la Fiscalía. El alcalde Gutiérrez también indicó anteriormente que la noticia fue comunicada directamente a los familiares del ciudadano estadounidense, entre ellos su padre, quien se encuentra en Medellín.

Asimismo, se informó a representantes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia sobre los avances del caso. En medio de la investigación, las autoridades han señalado que existen avances significativos para esclarecer lo ocurrido.

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Según lo expresado previamente por el mandatario, las pesquisas “van muy avanzadas” y permitirían identificar a los responsables de este hecho. En ese sentido, reiteró el llamado a que se haga justicia y no se descarta que los implicados puedan ser solicitados en extradición.

El caso ha generado conmoción tanto en Medellín como en el ámbito internacional, debido a las circunstancias en las que se produjo la desaparición del auxiliar de vuelo. Entre las hipótesis que se han manejado, las autoridades han relacionado el hecho con un posible caso de hurto mediante el uso de sustancias como la escopolamina, aunque este punto continúa siendo materia de investigación.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, el cuerpo permanece bajo custodia de Medicina Legal, entidad encargada de los procedimientos forenses correspondientes. Entretanto, las autoridades continúan con las labores investigativas para esclarecer completamente los hechos y dar con los responsables de este crimen.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co