Policía muere en Rosas, Cauca, en medio de confusos hechos con el Ejército

El Ejército y la Policía confirmaron la muerte de un policía en el municipio de Rosas, en Cauca, en el sector conocido como Chontaduro.

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Según información preliminar, los hechos se habrían registrado luego de que un ciudadano no hiciera el pare respectivo en un control de movilidad. La Policía de Carretera comenzó la persecución y, en medio del operativo, el Ejército Nacional se vio involucrado.

En medio del fuego amigo un soldado disparó, acabando con la vida del uniformado, identificado como el patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca, que falleció por la gravedad de las heridas. (Lea también: Mensaje de sobrevivientes del accidente de la FAC a habitantes de Puerto Leguízamo que los ayudaron)



¿Qué dijeron la Policía y el Ejército sobre el caso?

La institución policial informó que “este hecho, que hoy es materia de investigación, se presentó en un entorno complejo, donde nuestras unidades enfrentan estructuras criminales altamente violentas y toman decisiones en cuestión de segundos para proteger la vida y garantizar la seguridad de los ciudadanos”.



Entretanto, el Ejército indicó, a través de un comunicado, que “tropas del Batallón de Montaña N.°4, que adelantaban operaciones militares en el sector, reportaron un incidente de seguridad que implicó el uso de armas de dotación oficial”.



“Según información preliminar, el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad y defensa habría reaccionado ante una presunta amenaza inminente, tras percibir detonaciones de armas de fuego y observar el descenso de personas armadas de un vehículo sobre la vía Panamericana, en una zona con presencia de grupos armados organizados”, añadió.

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Señaló que, “tras el cese de la acción y la correspondiente verificación en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el personal involucrado pertenecería a la Policía Nacional, situación que habría sido interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales. Como consecuencia de esta situación, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, lamentablemente un uniformado de la Policía Nacional perdió la vida”.

El Ejército aseguró que al lugar se desplazó “una comisión institucional, con el fin de verificar los procedimientos efectuados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”. También ofreció “su plena colaboración con las autoridades competentes, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar”.

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