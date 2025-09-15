Registran ola de 30 incendios en Cundinamarca: Nilo reporta 45 hectáreas consumidas por las llamas

La gobernación del departamento de Cundinamarca reportó que un incendio de gran magnitud en el municipio de Nilo, que inició el pasado jueves 11 de septiembre en inmediaciones de la Base Militar Aérea de Tolemaida, ha consumido ya amplias zonas del cerro de la Palmita y amenaza con extenderse hacia áreas habitadas. Este evento se suma a una ola de incendios forestales que, según cifras oficiales, ya alcanza los 30 en apenas dos semanas en distintas provincias del departamento.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel se pronunció este domingo 14 de agosto a través de sus redes sociales, advirtiendo que las altas temperaturas que se presentan en la provincia del Alto Magdalena y en otras zonas de Cundinamarca, sumadas a la acción de “manos inescrupulosas”, han sido detonantes de estos incendios. “En las últimas dos semanas hemos atendido 30 eventos en las provincias Alto Magdalena, Gualivá, Sumapaz, Sabana Centro, Tequendama y Ubaté. Uno de los casos más complejos se presenta en el municipio de Nilo, en la vereda Los Curos, donde el incendio se encuentra controlado en un 60%, pero deja una afectación cercana a las 45 hectáreas, incluidas zonas de Tolemaida. En el lugar estamos en coordinación con nuestra Unidad Departamental de Gestión del Riesgo @RiesgosCundi”, precisó.

El incendio en Nilo no solo ha arrasado con parte del bosque seco tropical y del bosque húmedo premontano, sino que también amenaza recursos naturales estratégicos. En el área afectada se encuentran un Banco de Hábitat de más de 124 hectáreas y una Reserva Natural de la Sociedad Civil, ambos espacios vitales para la preservación de la biodiversidad y de fuentes hídricas que abastecen a comunidades locales. Habitantes de la vereda San Bartolo y de otras zonas cercanas permanecen en máxima alerta por la seguridad, el suministro de agua y la estabilidad de sus territorios.



"Estamos hablando de la base Tolemaida, una extensión de tierra bastante grande donde este incendio ha tenido unas pausas, ha brotado los cinco días y se nos ha vuelto subterráneo. Hemos tenido complicaciones para hacer la remoción porque hay sectores a los que no hemos podido llegar para controlarlo", detalló Javier Salamanca, comandante de Bomberos en Nilo, en entrevista con Noticias Caracol.

El capitán señaló que se han usado equipos de la Fuerza Aeroespacial, entidad se unió a las labores para extinguir las llamas, debido a la dificultad de apagarlas por el terreno montañoso, el viento y altura. "La misión consiste en una maniobra coordinada con las tripulaciones y los Bomberos empleando un helicóptero, en el llevaremos agua y un líquido retardante", precisó el coronel Daniel Ricardo Zaque, comandante del comando Aéreo de Combate Número 4.

El gobernador Rey también destacó otras emergencias que se han presentado en los últimos días. En Sasaima, por ejemplo, fueron extinguidos incendios en las veredas El Limonar, Mojón y La Tinaca Baja, esta última con una afectación de 20 hectáreas. En el municipio de Simijaca, la conflagración en la vereda Salitre fue liquidada en la mañana de este domingo, dejando 2 hectáreas consumidas como consecuencia de una quema de basura.

De igual manera, en localidades como Pandi, Tocancipá, Guaduas, Tocaima y Ricaurte se registraron incendios en las últimas horas. Aunque la mayoría ya se encuentran controlados, la cifra de terreno afectado supera las 83 hectáreas. Las autoridades departamentales insisten en que la combinación de temperaturas superiores al promedio y actividades humanas irresponsables son factores determinantes en esta emergencia ambiental.

En su comunicado, el mandatario departamental hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar conductas que puedan detonar incendios. “Pedimos a la ciudadanía no dejar botellas, vidrios ni material inflamable en zonas de cobertura vegetal. Agradecemos la labor de los bomberos de los diferentes municipios, los consejos municipales de gestión del riesgo y la comunidad que ha apoyado la atención de estas emergencias”, puntualizó.

Las autoridades departamentales y locales continúan coordinando acciones conjuntas para frenar el avance de los incendios. Sin embargo, la magnitud de la emergencia ha puesto en evidencia la necesidad de mayor apoyo nacional. Los habitantes insisten en que el respaldo del Gobierno Nacional es crucial para garantizar recursos adicionales, entre ellos aeronaves que permitan la descarga de agua sobre las zonas más críticas.

