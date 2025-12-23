En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Rescatan en Medellín a tres niños de 2, 5 y 6 años, que estaban solos en casa: olía a quemado

Rescatan en Medellín a tres niños de 2, 5 y 6 años, que estaban solos en casa: olía a quemado

En videos compartidos por la Policía del Valle de Aburrá, se escuchaba a una persona del conjunto informado por teléfono del operativo a la que sería la mamá de los menores de edad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Rescatan en Medellín a tres niños de 2, 5 y 6 años, que estaban solos en casa: olía a quemado
Captura de pantalla de Policía del Valle de Aburrá

Publicidad

Publicidad

Publicidad