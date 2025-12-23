Rescatan en Medellín a tres niños de 2, 5 y 6 años, que estaban solos en casa: olía a quemado

Tres menores de edad, de 2, 5 y 6 años, fueron rescatados de un apartamento ubicado en la casa del barrio La Aurora, de la comuna Robledo, en Medellín, capital de Antioquia, donde los niños permanecían sin la supervisión de un adulto. (Lea también: Así cayó europeo señalado de explotar y abusar de una menor de edad en Medellín)

Los tres pequeños, que al parecer son hermanos, fueron dejados bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que se encargará de adelantar las correspondientes medidas de restablecimiento de derechos.



La estufa del inmueble donde estaban los niños se encontraba encendida

En las imágenes compartidas por las autoridades del Valle de Aburrá, se veía a los tres menores de edad en el balcón de la vivienda, que no contaba con protección alguna. Uno de ellos había sacado las piernas por las rejas.

Con ayuda de los Bomberos de Medellín, los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia lograron ingresar al apartamento.



De acuerdo con el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se pudo constatar que los tres niños “se encontraban solos en su residencia”.



“Ante la gravedad de la situación y priorizando el interés superior de los niños, se solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes efectuaron el ingreso a la vivienda, garantizando en todo momento la seguridad e integridad de los menores”, señaló la institución en un comunicado.

“Al llegar al lugar, los uniformados percibieron un olor característico a quemado correspondiente a alimentos que se encontraban al fuego, lo que evidenciaba un riesgo inminente tanto por abandono como por un posible incidente doméstico”, agregó por su parte el alto oficial.

Mientras los pequeños eran llevados en brazos hasta la patrulla policial, se escuchaba a una persona del conjunto hablando por teléfono con quien sería la mamá de los menores de edad.

El hombre le decía a la mujer que debía acercarse a “Infancia y Adolescencia y comente por qué los está dejando solos”.

Por su parte, la Policía indicó a través de un comunicado que al llegar al inmueble “se realizaron labores para ubicar a los familiares responsables de los menores; sin embargo, no fue posible encontrarlos”. (Lea también: Video| Registraron el saqueo de pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia: piden respeto)

Adicionalmente, hizo “un llamado a padres, madres y cuidadores para que no dejen solos a los menores de edad, eviten situaciones de riesgo en el hogar y mantengan una supervisión permanente, especialmente cuando existen elementos peligrosos como estufas, balcones o conexiones eléctricas”.

Asimismo, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en peligro la integridad de niños, niñas y adolescentes, a través de la línea 123 o informando a la patrulla de vigilancia del sector.

