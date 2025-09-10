VIDEO | Fuerte incendio en puente de México deja más de 50 heridos: camión con gas habría explotado

Al menos 57 personas heridas, 19 de ellas de gravedad, y cuantiosos daños dejó este miércoles la explosión de un camión que transportaba gas en una localidad del este de Ciudad de México, informaron las autoridades.

Los primeros reportes indican que, al parecer, el vehículo explotó cuando se desplazaba por un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas inicialmente, según autoridades de la capital. Luego de ello, y según varios medios locales, se supo que el número de afectados ascendió a más de 50, varios de ellos en estado crítico.

"No hay ningún fallecido hasta este momento", dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, quien indicó que los heridos reciben atención en varios centros médicos.



🚨 #URGENTE 🚨 Explosión de pipa de Gas LP provoca 🔥 incendio que alcanza al menos 🚗🚗🚗 tres autos sobre Calzada Ignacio Zaragoza y la autopista #México - #Puebla, a la altura del puente La Concordia en la #CDMX.Hay personas heridas 🤕. Información en desarrollo 📢.… pic.twitter.com/lkJgT7gm1L — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) September 10, 2025

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia. En esas fotografías se observan a dos hombres con gran parte de las ropas de su torso quemadas y con aparentes afectaciones por el fuego en amplias zonas de su piel.



Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona del siniestro que huyen aterradas, mientras las llamaradas se expanden a lo lejos. Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas.

El vehículo quedó volcado sobre la calzada, en tanto los bomberos ya lograron controlar las llamas, según imágenes desde el lugar del siniestro. En el sitio también se observaban varios automóviles quemados, entre ellos un camión de carga, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

