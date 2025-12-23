Los cambios que habrá en los horarios del Metro de Medellín por Navidad y Año nuevo: prográmese

El Metro de Medellín anunció cambios en su operación comercial para varios días de diciembre de 2025, con el fin de atender las dinámicas de movilidad que se presentan durante la temporada de fin de año en el Valle de Aburrá. De acuerdo con la información oficial, las modificaciones se concentrarán en en fechas clave como la Nochebuena, el cierre de año y los días festivos del 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026.



Horarios del Metro de Medellín por Navidad y Año nuevo

Los días miércoles 24 y 31 de diciembre, fechas en las que tradicionalmente se presenta una dinámica distinta de movilidad por celebraciones familiares y cierre de actividades laborales, el servicio comercial tendrá un cierre anticipado. En estas dos jornadas, la operación finalizará a las 10:00 de la noche. El Metro precisó que los últimos trenes saldrán desde la estación San Antonio a esa hora, y que se garantizará la integración con las líneas A, B, T, H, J, K, M y P, así como con las líneas de buses 1, 2 y O.

Por otro lado, para los días jueves 25 de diciembre de 2025 y jueves 1 de enero de 2026, la red Metro iniciará su operación comercial a las 5:00 de la mañana, hasta las 10:00 p.m. Este horario aplicará para las líneas A y B de trenes, la línea T, y las líneas de buses 1, 2 y O. En el caso de los cables aéreos, estos funcionarán bajo el esquema de horarios establecido para domingos y festivos.

La empresa indicó que, en esas fechas, los Metrocables K y L iniciarán operación a las 8:30 de la mañana, mientras que las líneas H, M, P y J comenzarán a prestar servicio a las 9:00 a. m., manteniéndose en funcionamiento hasta integrarse con los últimos trenes del sistema.



El Metro de Medellín explicó que estos cambios responden a la necesidad de facilitar los desplazamientos de los habitantes del área metropolitana durante una época caracterizada por un aumento en las actividades comerciales, culturales y recreativas. Además, la empresa reiteró que el uso del transporte público masivo contribuye a reducir los tiempos de viaje y a disminuir el impacto ambiental asociado al uso de vehículos particulares.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a los usuarios del Metro de Medellín para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación y verifiquen los horarios específicos de cada línea antes de viajar. También recordó la importancia de contar con saldo suficiente en los medios de pago, ya sea la tarjeta Cívica o la aplicación móvil, con el fin de agilizar el ingreso a las estaciones y evitar contratiempos durante la temporada.

Los horarios especiales estarán vigentes únicamente en las fechas anunciadas y no implican cambios permanentes en la operación del sistema. El Metro señaló que cualquier actualización adicional será comunicada a través de sus canales oficiales.

