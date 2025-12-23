Reportan un incendio en colegio del sector el Salitre, en Bogotá: imágenes y videos

Un incendio se reportó este martes 23 de diciembre en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, en el sector del Salitre, en Bogotá. Puntualmente, en el la Avenida Carrera 68 con Calle 64. Bomberos de la capital colombiana le confirmaron a Noticias Caracol que bomberos de la estación Ferias atendieron la emergencia y controlaron el incendio. No hay personas lesionadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Reportan incendio en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, en Bogotá.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/Kse9p3i8Zp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 23, 2025

Noticia en desarrollo.