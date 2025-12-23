En vivo
BOGOTÁ / Reportan un incendio en colegio del sector el Salitre, en Bogotá: imágenes y videos

Reportan un incendio en colegio del sector el Salitre, en Bogotá: imágenes y videos

Según informó Bomberos de Bogotá, el incendio fue controlado por la estación de las Ferias. No se reportan heridos ni víctimas mortales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
Incendio en Bogotá.
